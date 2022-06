Leno, Ortega und Co. bei Hertha BSC gehandelt

IMAGO/Arron Gent/News Images

Ist Bernd Leno ein Kandidat für den FC Schalke 04?

Bei Hertha BSC bahnt sich im Sommer ein Umbruch auf der Torhüter-Position an. Marcel Lotka hat die Berliner in Richtung Borussia Dortmund verlassen. Alexander Schwolow würden die Verantwortlichen wohl keine Steine in den Weg legen. Derweil werden mehrere prominente Kandidaten mit dem Hauptstadtklub in Verbindung gebracht.

Wer in der kommenden Saison bei Hertha BSC zwischen den Pfosten stehen wird, ist derzeit noch völlig offen. Alexander Schwolow konnte die Erwartungen bei der Alten Dame in den vergangenen beiden Jahren nicht erfüllen und verlor in der abgelaufenen Spielzeit gar seinen Stammplatz an Marcel Lotka.

Doch da Lotka zum BVB weiterzieht, muss sich die Hertha im Tor neu aufstellen. "Bild" bringt nun fünf mögliche Kandidaten mit dem Fast-Absteiger in Verbindung.

Dabei nennt das Boulevardblatt unter anderem Stefan Ortega. Der Schlussmann verlässt Arminia Bielefeld ablösefrei und steht aktuell noch ohne neuen Arbeitgeber da. Der 29-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Doch mit der Verpflichtung von Trainer Frank Kramer sollen die königsblauen Chancen schwinden.

Horn und Leno Kandidaten für Hertha BSC?

Zudem spekuliert "Bild" über einen Wechsel von Timo Horn nach Berlin. Der 29-Jährige hat beim 1. FC Köln mittlerweile einen schweren Stand, setzt Steffen Baumgart in der Domstadt doch auf Marvin Schwäbe als Nummer eins. Wie es weiter heißt, würde der Effzeh seinen Spitzenverdiener ziehen lassen.

Mit Bernd Leno könnte es angeblich sogar einen Nationalspieler zu Hertha BSC ziehen. Der 30-Jährige ist seinen Stammplatz beim FC Arsenal los. Bei einem Wechsel an die Spree müsste Leno aber auf viel Gehalt verzichten, soll er in London ganze sechs Millionen Euro pro Saison kassieren.

Als weitere Kandidaten nennt "Bild" noch Odisseas Vlachodimos (Benfica) sowie Philipp Köhn (RB Salzburg). Letztgenannter "steht auf der Berliner Liste", schreibt die Zeitung.