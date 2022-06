WM-Playoffs: Australien schlägt VAE und fordert Peru

AFP/SID/KARIM JAAFAR

Australien steht ein Spiel vor der erneuten WM-Teilnahme

Die australische Fußball-Nationalmannschaft ist der WM-Endrunde in Katar einen Schritt nähergekommen.

In der vierten Qualifikationsrunde der asiatischen Fußballkonföderation (AFC) schlugen die Socceroos am Dienstag die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0). Australien trifft nun im entscheidenden Duell um die WM-Teilnahme auf Peru.

Jackson Irvine (53.) vom FC St. Pauli hatte die australische Nationalelf kurz nach der Pause in Führung gebracht, doch Caio Canedo (57.) glich nur wenig später aus. In der Schlussphase erzielte Ajdin Hrustic (84.), der vergangenen Monat mit Eintracht Frankfurt in der Europa League triumphiert hatte, dann den entscheidenden Treffer.

Die Begegnung war auf neutralem Boden in Al Rayyan in Katar ausgetragen worden. Dank des Erfolgs trifft die australische Auswahl am 13. Juni in den interkontinentalen Play-offs auf Peru, den Fünftplatzierten der Südamerika-Staffel. Für Australien wäre es die fünfte WM-Endrunde in Serie.