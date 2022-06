Lewandowski-Poker erfüllt Barca-Star mit "Stolz"

IMAGO/Mikolaj Barbanell

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Trotz enormer finanzieller Probleme griff der FC Barcelona im Januar 2022 noch einmal tief in die Tasche und lockte Ferrán Torres von Manchester City nach Katalonien. Mit zwölf Torbeteiligungen (6 Tore/6 Vorlagen) in 25 Partien wusste der Spanier durchaus zu gefallen, nun droht ihm durch die angestrebte Verpflichtung von Robert Lewandowski vom FC Bayern aber namhafte Konkurrenz. Für Torres offenbar kein Grund, den Deal negativ zu sehen.

Dass Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona wechseln will, erfülle ihn "mit Stolz", erklärte Ferrán Torres gegenüber "El Partidazo de COPE". Der Pole habe unglaubliche Statistiken vorzuweisen, "ich hoffe, dass es zu einer Einigung [zwischen dem FC Bayern und Barca, d.Red.] kommt", so der 22-Jährige.

Lewandowski betont seit Tagen öffentlich und ungewohnt aggressiv, dass er für sich keine Zukunft mehr beim FC Bayern sehe, der deutsche Rekordmeister beharrt derzeit jedoch noch darauf, dass der 33-Jährige seinen Vertrag bis Ende Juni 2023 erfüllt.

Kann der FC Barcelona überhaupt beim FC Bayern wildern?

Allerdings ist auch Barcelona zum Handeln gezwungen, will man den Deal eintüten. Um überhaupt Transfers zu tätigen, müssen die Blaugrana bis zum 30. Juni laut spanischen Medien mehrere 100 Millionen Euro generieren.

Sollte es dennoch zu einem Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona kommen, wäre der Platz in der Sturmmitte wohl besetzt, Ferrán Torres könnte allerdings problemlos auf den Flügel ausweichen. Für den spanischen Nationalspieler eine Position, die ihm durchaus entgegenkommt.

"Als Flügelspieler betrachte ich mich nicht als Stürmer, es liegt nicht an mir, Tore zu schießen. Ich bin in der Lage, Tore zu schießen, aber wenn ich kann, muss ich Vorlagen geben", umreißt Torres seine Rolle. So zum Teamwork beizutragen, erfülle ihn mit Stolz.