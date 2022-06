Fährmann vor dem Aus? Schalke holt wohl Regionalliga-Keeper

IMAGO/Revierfoto

Justin Heekeren wechselt wohl zum FC Schalke 04

Nach dem Bundesliga-Aufstieg baut der FC Schalke 04 sein Torhüter-Team um. Erster Neuzugang soll ein Keeper aus der Regionalliga West sein.

Gleich zwei Neuzugänge verkündete der FC Schalke 04 am Mittwoch: Tobias Mohr (1. FC Heidenheim) und Florent Mollet (HSC Montpellier) verstärken das Mittelfeld der Königsblauen.

Immer noch keinen Vollzug meldete der Revierklub auf der Torhüter-Position. Der Vertrag von Aufstiegskeeper Martin Fraisl wurde nicht verlängert. Ralf Fährmann wird nach wie vor die Rolle als Nummer eins nicht zugetraut.

Stefan Ortega (zuletzt Arminia Bielefeld) und Alexander Schwolow (Hertha BSC) gelten als heiße Kandidaten in Gelsenkirchen.

Torwart-Schnäppchen für den FC Schalke 04?

Heimlich, still und leise hat Schalke aber offenbar die Verpflichtung eines weit weniger prominenten Schlussmannes vorangetrieben.

Wie "Bild" und "Reviersport" übereinstimmend berichten, schließt sich Justin Heekeren von Rot-Weiß Oberhausen den Knappen an. Er soll auf Schalke einen Vertrag bis 2026 erhalten und 180.000 Euro Ablöse kosten.

Brisant: Heekeren ist den Berichten zufolge sofort als Nummer zwei eingeplant. Fährmann würde damit ins dritte Glied zurückrutschen und müsste in der Regel auf der Tribüne sitzen.

FC Schalke 04: Droht Ralf Fährmann die Tribüne?

Laut "Bild" könnte das den Schalkern aus finanziellen Motiven gut zu Gesicht stehen, würde der Klub so doch die Spieltagsprämien für den 33 Jahre alten Großverdiener sparen.

Die S04-Verantwortlichen sehen in Heekeren aber angeblich sogar so großes Potenzial, dass er mittel- und langfristig zum Stammtorwart aufsteigen könnte. Erinnerungen an Alexander Nübel werden wach, der Schalke einst als Sprungbrett zum FC Bayern nutzte und aktuell auf Leihbasis bei der AS Monaco aufläuft.

Das Scouting von Heekeren lief laut "Reviersport" jedenfalls äußerst akribisch ab. Schalkes Torwart-Trainer Simon Henzler habe den RWO-Youngster in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach in Spielen und Trainingseinheiten beobachtet, heißt es.