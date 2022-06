FC Schalke 04 empfängt Regionalliga-Aufsteiger

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Frank Kramer ist neuer Cheftrainer beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steckt mitten in den Planungen für die Bundesliga-Saison 2022/23. Wie der Aufsteiger am Freitagnachmittag mitteilte, stehen nun einige Rahmentermine für die königsblauen Profis fest.

Der FC Schalke 04 beginnt die Mission Klassenerhalt mit dem ersten Training am 22. Juni (voraussichtlicher Beginn: 11 Uhr) im Gelsenkirchener Parkstadion. Der Eintritt ist für Fans kostenfrei, teilte S04 mit.

Zwei Tage zuvor absolvieren die Schalker Profis bereits die obligatorischen Leistungstests. Spätestens dann wird sich zeigen, wie die Spieler ihre trainingsfreie Zeit nach dem viel umjubelten Wiederaufstieg in die Bundesliga genutzt haben. Sofern nicht für Spiele der Nationalmannschaften abgestellt, haben die Schalker insgesamt fünf Wochen trainingsfrei.

Eine Woche nach Trainingsbeginn schickt Neu-Coach Frank Kramer seine Mannschaft in ein erstes Testspiel. Der Gegner werde in Kürze bekannt gegeben, so der Revierklub. Am 02. Juli (15:30 Uhr) reist der Schalker Tross derweil zum Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Lohne.

FC Schalke 04 legt auf dem Transfermarkt los

Zwei weitere Testspiele (6. und 9. Juli) werden noch vor der Reise ins Trainingslagers im österreichischen Mittersill (11. bis 18. Juli) stattfinden. Auch in Österreich soll es zwei Möglichkeiten zum Testen geben.

Nach der Rückkehr aus Mittersill und einer Trainingswoche in Gelsenkirchen plant der Aufsteiger ein letztes Testspiel (22. Juli), ehe die Saison (24. Juli) offiziell mit den Fans eröffnet werden soll. Nur eine Woche später steht für Frank Kramer in der ersten Runde des DFB-Pokals (29. Juli bis 1. August) das Pflichtspieldebüt an. Schalke 04 reist hierzu zum Bremer SV.

Der Admin legt sich jetzt in die Eistonne 😵 pic.twitter.com/yq0XyHQX7o — FC Schalke 04 (@s04) 10. Juni 2022

Mit welchem Kader der neue Cheftrainer in die neue Saison geht, zeigt sich derweil in den kommenden Wochen. Schon vor dem Trainingsauftakt hat der Traditionsklub in Florent Mollet (Montpellier HSC), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Tom Krauß (auf Leihbasis von RB Leipzig), Ibrahima Cisse (KAA Gent), Leo Greiml (Rapid Wien) und Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen) einige neue Spieler verpflichtet. Der Leihvertrag mit Dong-gyeong Lee (Ulsan Hyundai) wurde zudem bis zum Jahresende verlängert.