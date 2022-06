Bericht: BVB nimmt Kontakt zu Weghorsts Beratern auf

unknown

Wout Weghorst ist angeblich auch beim BVB ein Thema

Nach dem Weggang von Erling Haaland fahndet der BVB noch nach einem neuen Mittelstürmer mit großer physischer Präsenz. Angeblich sind die Dortmunder dabei auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga gestoßen.

Im Winter kehrte Wout Weghorst dem deutschen Fußball den Rücken, um sich beim FC Burnley seinen Traum von der Premier League zu erfüllen. Bei den Clarets kam der Niederländer jedoch nie richtig an.

Nach dem Abstieg aus der höchsten englischen Spielklasse will der 29-Jährige angeblich schon wieder weg, damit seine Chancen in der Nationalmannschaft nicht gefährdet werden.

Passend dazu sollen mehrere namhafte Vereine über eine Verpflichtung des großgewachsenen Neuners nachdenken, darunter Besiktas, Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und neuerdings auch Borussia Dortmund.

BVB nimmt Kontakt zu Weghorsts Beratern auf

Wie das türkische Portal "haber7" berichtet, hat der BVB bereits Kontakt zu Weghorsts Berater aufgenommen, um die Bereitschaft für einen Wechsel zum Vizemeister auszuloten.

In Deutschland genießt der Oranje-Knipser aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg noch einen hervorragenden Ruf. 59 Tore in 118 Bundesliga-Einsätzen entsprechen einer Quote von 0,5 Treffern pro Partie - ein Wahnsinns-Wert!

Weghorsts Vertrag beim FC Burnley ist noch bis 2025 gültig, im Januar zahlten die Clarets 14 Millionen Euro für den Goalgetter. Möglich, dass ein Transfer nun schon für eine geringere Ablöse realisierbar wäre.

Vom Profil her könnte die Sturmkante ins Konzept von BVB-Coach Edin Terzic passen. Der Nachfolger von Marco Rose soll sich neben Neuzugang Karim Adeyemi noch einen weiteren, möglichst durchsetzungsstarken Angreifer als Haaland-Ersatz wünschen.

Da die Avancen aus Frankfurt und Istanbul allerdings sehr konkret sind, müssen sich die Westfalen wohl auf einen intensiven Poker einstellen ...