Medien: BVB hat serbischen Sturm-Riesen im Blick

IMAGO/Marko Metlas

Marko Milovanovic (l.) hat es angeblich auf den BVB-Zettel geschafft

Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eilt dem BVB der Ruf voraus, für junge Spieler das ideale Karriere-Sprungbrett zu sein. Angeblich haben die Dortmunder nun zum wiederholten Male ein begehrtes Top-Talent an der Angel.

18 Jahre, 1,96 Meter groß und hochveranlagt: Marko Milovanovic bringt auf den ersten Blick alles mit, was sich Klubs von einem Nachwuchs-Neuner erhoffen.

Insgesamt 28 Mal durfte der serbische Teenager bislang für die Profi-Mannschaft von Partizan Belgrad ran, drei Tore und eine Vorlage gelangen ihm dabei.

Bei einigen Vereinen aus dem Ausland scheint der Juniorennationalspieler bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Nach Informationen des Portals "mozzartsport" zählt Borussia Dortmund dazu.

Dem Bericht zufolge hat der BVB in den letzten Tagen bei Partizan vorgefühlt, was einen Transfer des Shootingstars betrifft. Zwar sollen Atalanta Bergamo und die Wolverhampton Wanderers ebenfalls im Rennen sein, am intensivsten seien allerdings die Avancen des deutschen Vizemeisters.

Milovanovic für den BVB wohl (noch) kein Haaland-Nachfolger

Milovanovics aktuelles Arbeitspapier endet im nächsten Jahr, viel Zeit für einen Verkauf bleibt dem serbischen Spitzenklub ohne Verlängerung des Eigengewächses also nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Belgrader auf frische Einnahmen angewiesen sein sollen.

Ob der Offensivmann im Falle eines Wechsels direkt für den Bundesliga-Kader der Borussia vorgesehen wäre, ist unklar. Die Westfalen fahnden bekanntlich nach einem physisch starken Mittelstürmer, der den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland ersetzt.

Für Milovanovic wäre diese Rolle aber wohl noch ein bis zwei Nummern zu groß. Wahrscheinlicher ist daher, dass der 18-Jährige zunächst über die zweite Mannschaft des BVB, die momentan in der 3. Liga spielt, an den deutschen Fußball herangeführt werden würde.