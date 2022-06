Großes Geld lockt: Newcastle will BVB-Star

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Dem BVB steht erneut ein mittelschwerer Umbruch bevor

Der BVB treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison mit großen Schritten voran. Vor allem auf den Positionen des Innenverteidigers und der Mittelstürmers gab es bereits Bewegung. Auch ein Flügelstürmer steht nun offenbar vor dem Abschied.

Erling Haaland wechselt zu Manchester City, Steffen Tigges zum 1. FC Köln. Dazu verlassen Roman Bürki und Marwin Hitz den BVB ablösefrei, die Verträge von Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou wurden nicht verlängert.

Auf der Haben-Seite stehen die millionenschweren Zugänge von Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Salih Özcan. Mit Niklas Süle landeten die Dortmunder Verantwortlichen einen echten, weil zusätzlich ablösefreien Transfer-Coup.

Hazard zählt beim BVB zu den Streichkandidaten

Um weitere Kaderverstärkungen vorzunehmen, müssen ebenso Spieler abgegeben werden. Thorgan Hazard ist einer der Streichkandidaten, die der letztjährige Bundesliga-Zweite bei einem passenden Angebot ziehen lassen würde, heißt es.

Passendes Angebot meint in diesem Fall eine Summe von rund 20 Millionen Euro. Eine derart hohe Offerte traf bislang noch nicht ein, es mangelt überhaupt an Interessenten für den Belgier.

Wie nun aber Quellen des "Daily Telegraph" berichten, hat Newcastle United ein Angebot für den Flügelstürmer abgegeben. Der neureiche Premier-League-Klub soll dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro geboten haben. Ob sich Borussia Dortmund auf ein Angebot dieser Preisklasse einlässt, ist (noch) nicht bekannt.

Sportliche Krise: Hazard zeitweise auf der Tribüne

Der 29-Jährige kam in der abgelaufenen Saison nicht recht auf Touren und stand in nur 14 Bundesliga-Partien in der Startelf. Im Februar strich ihn der mittlerweile entlassene BVB-Trainer Marco Rose aus sportlichen Gründen gar aus dem Kader.

Der nahende Neustart unter Edin Terzic findet wohl aller Voraussicht nach ohne Hazard statt.