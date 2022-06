Liverpools Plan mit Jude Bellingham enthüllt

IMAGO/Blatterspiel

Verlässt Jude Bellingham den BVB im Sommer 2023?

Bereits seit Längerem wird Jude Bellingham von Borussia Dortmund beim FC Liverpool gehandelt. Nun ist der Plan des englischen Vizemeisters und Champions-League-Finalisten mit dem 18 Jahre alten BVB-Juwel durchgesickert.

Schon bei seinem Wechsel im Sommer 2020 von Birmingham City zu Borussia Dortmund galt Jude Bellingham als Ausnahmetalent. 25 Millionen Euro überwies der BVB damals an den englischen Zweitligisten - ein Indiz dafür, wie hoch Bellingham auf dem internationalen Spielermarkt gehandelt wurde.

Zwei Jahre später hat der inzwischen 18-Jährige seinen Marktwert vervielfacht. Bellingham gehörte insbesondere in der abgelaufenen Saison zu den besten und konstantesten Akteuren in Schwarz und Gelb. Sogar als Führungsspieler ging der Jungspund in vielen Partien des BVB voran.

Viele Interessenten für BVB-Juwel Jude Bellingham

Kein Wunder also, dass die ganz Großen der Fußball-Branche längst ihre Fühler nach Bellingham ausstrecken. Neben Real Madrid soll sich auch der FC Liverpool intensiv mit einer Verpflichtung des inzwischen 15-maligen Nationalspielers der Three Lions beschäftigen.

Glaubt man dem britischen "Mirror", hat Teammanager Jürgen Klopp einen Bellingham-Transfer für diesen Sommer zwar ad acta gelegt und eingesehen, dass der begehrte Profi nicht zu bekommen ist. Im Sommer 2023 könnten die Reds bei Bellingham jedoch Ernst machen, heißt es.

Zumal sich mit Thiago, Jordan Henderson oder James Milner einige Spieler im fortgeschrittenen Fußballeralter im Liverpool-Mittelfeld tummeln.

BVB: 80 bis 100 Millionen Euro für Jude Bellingham?

Nächstes Jahr könnte dem BVB also ein Abgang Bellinghams drohen. Es winkt allerdings auch ein Wettbieten um die Gunst des Shooting-Stars.

Real soll nach spanischen Medien sein Interesse bereits sowohl in Dortmund als auch beim Spieler selbst hinterlegt haben. Zwischen 80 und 100 Millionen Euro könnten für Bellingham fließen, so der Radiosender "Cadena Ser".