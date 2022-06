Bayern-Talent zieht weitere Interessenten an

IMAGO/Christian Schroedter

Chris Richards könnte den FC Bayern bald endgültig verlassen

Nach zwei Saisons als Leihspieler bei der TSG 1899 Hoffenheim könnte Chris Richards den FC Bayern in diesem Sommer endgültig verlassen. Der Kreis der Interessenten für den Abwehrspieler ist nun anscheinend erneut gewachsen.

Nach Informationen des US-amerikanischen TV-Senders "CBS Sports" sind jüngst gleich drei Vereine aus der spanischen Primera División in den Poker um den 22-Jährigen eingestiegen.

Bei einem der Klubs soll es sich um den FC Valencia handeln, die anderen beiden Vereine nannte der Bericht nicht beim Namen. Das Trio habe dem Spieler bereits ihr Interesse signalisiert, heißt es.

Zudem sollen auch Funktionäre aus Frankreich und der Bundesliga die Situation des variablen Defensivspielers derzeit aktiv verfolgen. Die heißeste Spur führe aber weiterhin in die Premier League, so der TV-Sender.

Zuletzt hatte auch der "kicker" berichtet, dass Richards in England heiß begehrt sei. Crystal Palace und der FC Southampton gelten als mögliche Abnehmer für den US-Nationalspieler.

Zunächst hatte es im Wechselpoker danach ausgesehen, dass es den Innenverteidiger erneut zu 1899 Hoffenheim verschlagen könnte. Laut dem "kicker" habe sich die TSG nach Ende der Leihe darum bemüht, Richards zu halten. Sogar eine feste Verpflichtung stand im Raum.

FC Bayern fordert 15 Millionen Euro für Richards

Von diesen Überlegungen haben die Kraichgauer aber anscheinend in den letzten Tagen Abstand genommen. Grund dafür sollen die Ablösevorstellungen des FC Bayern für das Abwehrtalent sein.

Laut "Sport1" fordern die Münchner rund 15 Millionen Euro für Richards. Eine Summe, die für englische Erstligisten erheblich leichter zu stemmen sein dürfte als für Hoffenheim.

Noch gibt es mit Blick auf Richards' Zukunft jedoch viele Fragezeichen. So soll Bayern-Trainer Julian Nagelsmann noch nicht final entschieden haben, ob der Youngster in seinem Kader nicht doch eine Rolle als Ergänzungsspieler einnehmen könnte. Ein Kandidat für die erste Elf wäre er an der Isar aber kaum.

Gerade mit Blick auf die anstehende Fußball-WM in Katar strebt Richards jedoch angeblich nach einem Stammplatz an, um sich zu empfehlen.