Werder Bremen verlängert mit Talent

IMAGO/Revierfoto

Ilia Gruev bleibt an der Weser

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ilia Gruev vorzeitig verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Sonntag mit. Über die genaue Vertragslaufzeit machten die Hanseaten keine Angabe.

Gruev (22) trägt bereits seit 2015 das Werder-Trikot und bringt es bislang auf 29 Pflichtspieleinsätze. "Wir sehen in ihm viel Potential und sind sicher, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist", sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball.

"Ilia ist ein spielintelligenter Junge, mit einer guten Technik, der in der letzten Saison gezeigt hat, dass er uns im Mittelfeld weiterhilft. Ich bin überzeugt, dass er die positive Entwicklung fortsetzen kann und auch in der Bundesliga seinen Mann stehen wird", fügte Cheftrainer Ole Werner an.

Gruev selbst erklärte: "Seit acht Jahren trage ich nun schon voller Stolz das grün-weiße Werder-Trikot. Und ich trage es gerne weiter. Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen in diesem besonderen Verein habe ich mich voller Überzeugung dazu entschieden, meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern."