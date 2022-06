Bericht: Hertha BSC an Mourinho-Schützling dran

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Amadou Diawara soll Thema bei Hertha BSC sein

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hält weiterhin intensiv nach möglichen Sommer-Transfers Ausschau. Der Hauptstadtklub soll sich jetzt mit einem Mittelfeldstar aus der italienischen Serie A befassen.

Wie der "Il Tiempo"-Reporter Filippo Biafora erfahren haben will, ist Amadou Diawara ein ernsthafter Kandidat auf eine Verpflichtung bei den Berlinern.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Mittelfeldspieler von der AS Rom auch bei Bundesliga-Konkurrent FC Schalke 04 als möglicher Leihspieler gehandelt.

Mehr dazu: Schalke tüftelt an Leihe von Amadou Diawara

Laut dem Medienbericht will auch Hertha BSC zunächst ein Leihgeschäft mit den Römern erzielen und Diawara für zunächst eine Saison verpflichten.

Angeblich sollen die Berliner Klubbosse eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro angeboten haben. Außerdem soll eine Kaufoption erreicht werden, deren genaue Höhe aber noch unbekannt ist.

AS Rom strebt wohl permanenten Transfer mit Diawara an

Dass Hertha BSC noch nach neuen Alternativen für das zentrale Mittelfeld Ausschau hält, ist bereits hinlänglich bekannt. Nach der abschließenden Saisonanalyse waren die zentral-defensiven Position als einer der Schwachpunkte beim Hauptstadtklub ausgemacht.

Conference-League-Sieger AS Rom, der bekanntermaßen von Startrainer José Mourinho gecoacht wird, soll in der Personalie Amadou Diawara durchaus gesprächsbereit sein. Allerdings soll der Serie-A-Klub einen permanenten Transfer präferieren.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 25-fache Nationalspieler Guineas nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers bei AS Rom hinaus. Er bestritt in 2021/2022 wettbewerbsübergreifend lediglich acht Spiele, ohne dabei einen Treffer zu erzielen.

In der Serie A hatte er zuvor schon für den FC Bologna und den SSC Neapel gespielt und kam in der Serie A insgesamt 127 Mal zum Einsatz.