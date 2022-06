Inter-Rückkehr von "verlorenem Sohn" Lukaku perfekt

IMAGO/Mimmo Carriero / ipa-agency.net

Romelu Lukaku kehrt zu Inter Mailand zurück

Nach seinem verlorenen Jahr beim FC Chelsea kehrt der belgische Fußball-Nationalstürmer Romelu Lukaku zurück zu Inter Mailand.

Wie beide Spitzenvereine am Mittwochabend mitteilten, wird Lukaku für die kommende Saison von den Blues an die Nerazzurri ausgeliehen. "Welcome back Rom", twitterte Inter knapp.

Am Mittwochmorgen war Chelsea-Flop Lukaku in Mailand eingetroffen, einige Tifosi empfingen ihn am Flughafen. Der wuchtige Stürmer ließ sich mit einem Inter-Schal fotografieren. "Ich bin überglücklich, hier zu sein", sagte Lukaku, der von Inters Geschäftsführer Giuseppe Marotta empfangen wurde. "Der verlorene Sohn ist zurück", kommentierte "Gazzetta dello Sport".

Der 29 Jahre alte Lukaku unterzog sich in Mailand zunächst den medizinischen Checks. Der italienische Pokalsieger um Nationalspieler Robin Gosens leiht den Belgier übereinstimmenden Medieninformationen zufolge für acht Millionen Euro aus. Lukaku hat bei Chelsea, dem Klub von Teammanager Thomas Tuchel, noch einen Vertrag bis 2026.

Der Stürmer war nach zwei Jahren bei Inter erst zur vergangenen Saison zu den Blues zurückgekehrt, wo er bereits von 2011 bis 2014 unter Vertrag gestanden hatte. Chelsea bezahlte die Rekordsumme von 113 Millionen Euro für den Angreifer, der bei Tuchel schnell seinen Stammplatz verlor. Anfang des Jahres sorgte er mit einem nicht-autorisierten Interview für Schlagzeilen, in dem er offen für Inter schwärmte.