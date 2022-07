BVB-Juwel offenbar vor langfristiger Verlängerung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens winkt eine Vertragsverlängerung beim BVB

Neben seinem Landsmann Jude Bellingham gilt Jamie Bynoe-Gittens als derzeit größtes Talent im Kader von Borussia Dortmund. Offenbar ist eine langfristige Verlängerung des 17 Jahre alten Engländers beim BVB schon in trockenen Tüchern.

Ganze 132 Minuten absolvierte Jamie Bynoe-Gittens bislang im Trikot der Profis von Borussia Dortmund. Eine überschaubare Zeitspanne, in der es der Flügelstürmer aber bereits verstand, sein Potenzial anzudeuten.

Schnell, technisch stark, exzellent im Dribbling - nicht umsonst weckt Bynoe-Gittens beim BVB große Hoffnungen und Erinnerungen an Jadon Sancho, der den Klub im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verließ.

Startet Jamie Bynoe-Gittens beim BVB durch?

Zur neuen Saison, so der Wunsch der BVB-Verantwortlichen, soll Bynoe-Gittens in Schwarz und Gelb richtig durchstarten und zur vollwertigen Kader-Alternative aufsteigen.

Mehr noch: Weil Spieler mit seinem Profil in der Mannschaft des neuen Trainers Edin Terzic rar gesät sind, darf das Top-Talent sogar auf einen Platz im erweiterten Stammpersonal hoffen.

Bynoe-Gittens' mittelfristige Zukunft beim BVB ist zudem offenbar auch bereits geklärt.

Wie "Sport1" berichtet, tritt am 18. Geburtstag des 17 Jahre alten Juwels, also am 8. August, ein Anschlussvertrag in Kraft. Bynoe-Gittens' bislang bis 2023 datierter Kontrakt läuft demnach dann weitere drei Jahre bis 2026.

BVB: Automatische Vertragsverlängerung auch bei Bellingham und Reyna

Ähnlich war der BVB in der Vergangenheit bei Jude Bellingham sowie US-Youngster Giovanni Reyna vorgegangen. Bei beiden verlängerte sich ebenfalls mit Eintritt der Volljährigkeit ihr Vertrag.

Beide sind aktuell bis 2025 an die Borussia gebunden - ohne Ausstiegsklausel, die es auch bei Bynoe-Gittens nicht geben dürfte.

Rund um Bellingham kamen im Frühjahr sogar Gerüchte auf, der BVB wolle erneut vorzeitig mit dem Leistungsträger verlängern.