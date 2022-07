Schröder spricht über geplatzten S04-Transfer

Andrew Milligan via www.imago-images.de

Der Wechsel von Christopher Jullien zum FC Schalke 04 kam nicht zustande

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke hat sich zum geplatzten Transfer von Celtic-Profi Christopher Jullien geäußert.

"In der jetzigen Situation passt es nicht, man ist sich nicht einig geworden", sagte Schröder in einem "Sky"-Interview und ergänzte: "Uns ist es in der Abwägung wichtig, dass wir zu 100 Prozent überzeugt sind."

Schalke habe sich grundsätzlich sehr gut auf die mögliche Verpflichtung des 29-jährigen Innenverteidigers vorbereitet. "Wir haben gewisse Dinge klar von Anfang an transportiert", hob Schröder hervor.

Dass der Transfer auf der Zielgeraden platzte, ist für Schröder kein riesiges Problem. "Das ist ein Ablauf, der passieren kann. Wir sind im Profifußball, da können Dinge passieren, die nicht zur Einigung führen", erklärte der Schalker Sportchef, ohne auf die konkreten Gründe für die Differenzen einzugehen.

Am Dienstag hatte Jullien schon den Medizincheck auf Schalke absolviert. Geplant war, dass Franzose seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Celtic verlängert und dann nach Gelsenkirchen verliehen wird.

Keine Einigung zwischen dem FC Schalke 04 und Celtic?

Laut "WAZ" und "Sport1" konnten sich die Königsblauen und der schottische Rekordmeister in den finalen Verhandlungen aber nicht auf einen Leih-Deal einigen.

"Sky" jedoch berichtet, dass Schalke von sich aus Abstand von einer Verpflichtung Julliens genommen habe.

Das Gesamtpaket aus Gehaltsvorstellung und dem Risiko einer alten Knieverletzung sei für den Bundesliga-Aufsteiger zu groß gewesen, heißt es.

Schröder schließt Einigung bei Jullien nicht aus

Dass Jullien letztendlich doch noch beim FC Schalke landet, schloss Schröder nicht gänzlich aus.

"Ob er nicht mehr kommen wird, kann ich gar nicht sagen", so der 46-Jährige: "Christopher trainiert wieder bei Celtic, wir machen hier weiter. Mal schauen was passiert."

Neben Schalke 04 sollen allerdings auch andere Klubs Interesse an Jullien zeigen. Das schottische Portal "footballscottland" brachte die beiden Ligue-1-Klubs Stade Rennes und FC Lorient mit dem ehemaligen U20-Nationalspieler Frankreichs in Verbindung.