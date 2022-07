Tedesco "plant" mit Laimer - FC Bayern dennoch im Vorteil?

IMAGO/motivio

Gewannen gemeinsam den DFB-Pokal: Domenico Tedesco und Konrad Laimer

Bleibt Konrad Laimer bei Pokalsieger RB Leipzig oder zieht es den Österreicher zu seinem ehemaligen Coach Julian Nagelsmann und somit zum FC Bayern? Sein Noch-Trainer Domenico Tedesco hat sich zur Situation des Mittelfeldspielers nun geäußert.

"Konni ist unser Spieler und so plane ich das Ganze auch", stellte Domenico Tedesco am Dienstag im Rahmen des Trainingsauftaktes von RB Leipzig klar. Ebenso klar ist die aus Leipziger Sicht ungünstige Vertragssituation: Laimers Arbeitspapier ist nur noch bis Sommer 2023 datiert, die jetzige Transferphase ist somit die letzte, um noch eine marktgerechte Ablösesumme zu bekommen.

Seit Wochen wird der 25-Jährige nun schon mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Gerüchte rissen auch dann nicht ab, nachdem der deutsche Rekordmeister in Ryan Gravenberch einen neuen zentralen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen haben.

Tedesco geht unabhängig der Spekulationen um Laimer dennoch weiter davon aus, dass sich dieser bei den Sachsen wohlfühlt.

Ist Laimer der Wechsel-Zeitpunkt egal?

Dem entgegen steht ein jüngster Bericht der "Sport Bild". Demnach will der Leipzig-Profi unbedingt zum FC Bayern wechseln. Diesen Wunsch soll der Österreicher in der RB-Chefetage klar hinterlegt haben.

"Bild"-Reporter Christian Falk will sogar schon von einer Einigung zwischen Laimer und dem FC Bayern erfahren haben.

Dem österreichischen Nationalspieler soll es angeblich egal sein, ob er schon in diesem oder erst im nächsten Sommer an die Isar wechselt. Heißt: Er würde sogar auf den Rekordmeister warten. Ein großes Plus für den FC Bayern in den bevorstehenden Verhandlungen.

Bislang soll die Ablöseforderung von RB Leipzig bei über 30 Millionen Euro liegen - ein Betrag, den der FC Bayern aber wohl nicht bereit ist zu zahlen. Bislang haben die Münchner für ihre drei Sommer-Transfers rund 50 Millionen Euro an Ablösesummen gezahlt, wobei die Bonuszahlungen noch nicht eingerechnet sind. Für Sadio Mané wurden 32 Millionen Euro fällig, Ryan Gravenberch kostete die Basis-Ablöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro. Allein Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui kommt ablösefrei an die Isar.