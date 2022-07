IMAGO/Alexander Keppler

Sportdirektor Sven Mislintat hat offenbar einen Transfer für den VfB Stuttgart eingetütet

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich in der bisherigen Transferperiode noch merklich zurückgehalten. Das liegt primär am Sparzwang, den sich die Schwaben nach den zwei harten Corona-Jahren selbst auferlegt haben. Jetzt hat es aber offenbar mit dem ersten externen Neuzugang in diesem Sommer geklappt.

Wie die "Bild" am Freitag vermeldete, soll der VfB unmittelbar vor der Verpflichtung von José Perea stehen. Der 22-Jährige traf dem Bericht zufolge am Freitagmorgen in der Geschäftsstelle der Schwaben ein, soll dabei mit seinem Berater und dem Klub alle letzten Details geklärt haben.

Der kolumbianische Stürmer soll beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Wie jetzt enthüllt wurde, soll Perea 2,4 Millionen Euro kosten, weiterere Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen.

Der Angreifer gilt als möglicher Nachfolger von Torjäger Sasa Kalajdzic, der zuletzt mit mehreren Topklubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland in Verbindung gebracht wurde.

Perea als neuer Hoffnungsträger im Sturm des VfB Stuttgart

Perea stand seit der letzten Saison beim griechischen Erstligisten PAS Giannnina unter Vertrag, erzielte dort in der abgelaufenen Spielzeit zehn Tore in 33 Pflichtspielen.

Im Ländle strebt der einstige Nachwuchsspieler des Spitzenvereins FC Porto nun an, den Durchbruch in einer der besten Ligen in Fußball-Europa zu schaffen.

Die "Bild" zitierte am Freitag Vassilis Vassiliou, der Experte für die griechische Super League und Journalist bei "bnsports" ist: "Er bringt alles mit, was ein Stürmer braucht. Er ist schnell, robust und dribbelstark. Sein erster Kontakt ist gut. Es liegt ihm, wenn er den Ball mit Platz annehmen und dann auf die Kette dribbeln kann. So kann er jedem Team weiterhelfen", so seine Aussagen über den Offensivmann, der in Kürze offiziell von Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat bestätigt werden soll.