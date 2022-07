Sadio Mané gibt schon erste Kommandos beim FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Sadio Mané (M.) ist beim FC Bayern angekommen

Bayern Münchens Königstransfer Sadio Mané hat am Freitag erstmals am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Senegalese zeigte prompt, dass er das Heft in der Mannschaft an sich reißen will.

Sadio Mané wurde vom FC Bayern München nicht nur als neues Aushängeschild der Offensive verpflichtet. Der 30-Jährige soll beim deutschen Rekordmeister auch mit seiner Erfahrung aus immerhin schon über 450 Klub-Pflichtspielen vorangehen.

Dass der vom FC Liverpool verpflichtete Neuzugang die Rolle als Anführer durchaus ausüben will, zeigte er gleich in seinem ersten Mannschaftstraining am Freitag. Der "kicker" hörte bei Sanés Einstand ganz genau hin und berichtet, dass der Superstar immer wieder mit lautstarken Kommandos auf sich aufmerksam machte.

Bei einer Spielform ohne Tore schrie er mehrmals auf Englisch, seine Mannschaft müsse gemeinsam arbeiten. "Keep the ball", riet er etwa seinem Flügelspielerkollegen Kingsley Coman.

Auch am Ball zeigte Mané, was die Bayern-Fans in Zukunft erwarten dürfen. Der Neuling erzielte im Abschlussspiel die ersten beiden Tore, ein Fallrückzieher verpasste sein Ziel nur denkbar knapp. Wegen "baulicher Maßnahmen" war an der Säbener Straße ohne Fans trainiert worden. Allein eine Reihe an Zuschauer hatte durch den Zaun einen Blick auf das Geschehen werfen können.

Mané lehnte Müllers Radl-Angebot dankend ab

Sadio Mané wohnt, wie auch Neuzugang Ryan Gravenberch, derzeit noch in einem Münchner Luxushotel. Bayern-Urgestein Thomas Müller hat aber schon angeboten, bei der Eingewöhnung in der neuen Stadt zu helfen.

Doch Müllers freundliche Einladung zur Radltour durch den Englischen Garten lehnte Mané höflich, aber bestimmt ab. Er sei ja gerade erst angekommen in seiner neuen Heimatstadt, antwortete der Superstar bei Instagram, und schlug Müller vor, man könne erst mal eine "nice Brez'n" zusammen essen.