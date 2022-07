Simon Terodde wagt Prognose für die 2. Liga

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Terodde holte mit Schalke 04 zuletzt die Meisterschaft in der 2. Liga

Wenn am Freitag die 2. Bundesliga beginnt, dann startet das zähe Ringen um Aufstieg und Überleben von neuem. Simon Terodde, jüngst mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga zurückgekehrt, kennt das Unterhaus wie kein Zweiter und wagt nun eine Saison-Prognose.

"Auch dieses Jahr wird es bis zum Schluss ein enges Rennen um den Aufstieg – und auch der Kampf um den Klassenverbleib wird alle Fans in den Bann ziehen", prognostizierte der Angreifer der Knappen in einer Kolumne für den "kicker".

Obwohl der Goalgetter viel Spannung erwartet, steche für ihn durchaus ein Klub an der Spitze hervor. "Als Topfavoriten in der anstehenden Saison sehe ich den Hamburger SV, dem ich beide Daumen ganz fest drücke, dass es in dieser Saison endlich klappt mit dem Aufstieg", so Terodde.

Der 34-Jährige spielte in der Saison 2020/21 selbst für die Rothosen. Die Hanseaten hätten den Aufstieg nun "einfach verdient, gerade nach der verlorenen Relegation zuletzt", schrieb Terodde.

Hinter den Hamburgern erwarte er Bielefeld und Düsseldorf, auch mit Heidenheim, Nürnberg und Hannover sei zu rechnen.

Was machen Kaiserslautern und Co? Wer wird das neue Darmstadt?

Zudem sieht der Mittelstürmer erneut ein Überraschungsteam am Horizont, das sich in den Aufstiegskampf einmischt, so wie es im letzten Jahr Darmstadt 98 war. "Am Ende hatten die Lilien bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg", erinnerte Terodde.

Doch auch auf den hinteren Plätze werde es packende Positionskämpfe geben. "Ich bin gespannt, wie sich die drei Aufsteiger schlagen. Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern sind Traditionsvereine. Natürlich wollen sie zuallererst einmal die Klasse halten. Aber ich bin mir sicher: Da ist auch mehr drin, gerade mit den Fans im Rücken", so der königsblaue Hoffnungsträger.

Der Routinier hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als bester Torjäger der 2. Liga erarbeitet. Ob beim 1. FC Köln, dem VfB Stuttgart, dem HSV oder jüngst Schalke 04: Terodde traf überall fast nach Belieben.

Seit der letzten Saison ist er mit 172 Treffern Rekordtorjäger in der zweiten Etage des deutschen Fußballs. Stolze 30 Tore schoss er in 30 Einsätzen für S04.