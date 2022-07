Bayern-Innenverteidiger ein drittes Mal zur TSG?

IMAGO/Ulrich Wagner

Chris Richards könnte den FC Bayern erneut verlassen

Für 1899 Hoffenheim hat Chris Richards bislang deutlich mehr Spiele absolviert als für die Profis des FC Bayern. Und geht es nach der TSG, dann könnten für das FCB-Talent in 2022/23 weitere Partien im Kraichgau hinzukommen. Doch die Konkurrenz im Werben um den Innenverteidiger ist groß.

Chris Richards und die TSG Hoffenheim: das scheint zu passen. In der Rückrunde der Saison 20/21 schnupperte der junge US-Amerikaner das erste Mal auf Leihbasis Luft beim Bundesliga-Konkurrenten des FC Bayern, wo der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2025 hat. Nach kurzem Aufgalopp in München ging es schließlich in der vergangenen Spielzeit erneut zur TSG - dieses Mal sogar für ein ganzes Jahr.

Nach Informationen des "kicker" können sich die Hoffenheimer Verantwortlichen sogar ein drittes Engagement des Abwehrspielers vorstellen. Der 22-Jährige, der 2018 zum FC Bayern kam, steht (weiter) auf der Kandidatenliste für die vakante Innenverteidigerposition. Dabei ist den TSG-Bossen eine erneute Leihe recht, auch ein fester Transfer wird in Erwägung gezogen.

Allerdings wird der beidfüßige US-Nationalspieler nicht ganz billig werden, gleichzeitig sind die Kassen in Hoffenheim aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie fast leer.

FC Bayern will wohl 15 Millionen Euro für Richards

Eine genaue Ablösesumme wird zwar nicht genannt, "Sport1" berichtete aber vor Kurzem von einer Forderung über 15 Millionen Euro. Gut möglich also, dass sich die TSG gedulden muss, bis Wechselkandidaten wie David Raum frische Gelder bringen.

Allerdings drängt möglicherweise die Zeit. Denn Richards wird laut "kicker" auch von englischen Klubs umworben. Genaue Namen nennt das Fachmagazin zwar nicht, zuletzt hieß es aber, dass Crystal Palace und der FC Southampton interessiert sind. Das Interesse am Bayern-Talent scheint groß.

Passend dazu hatte zuletzt der US-amerikanische TV-Senders "CBS Sports" vermeldet, dass gleich drei Vereine aus La Liga Interesse an Richards haben. Einer davon immerhin der FC Valencia.

Richards stand in den vergangenen anderthalb Jahren wettbewerbsübergreifend 34 Mal für Hoffenheim auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor und legte zwei Treffer auf.