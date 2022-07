Nicht gut genug für die Bundesliga? Terodde reagiert

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Simon Terodde bereitet sich mit dem FC Schalke 04 auf die Bundesliga-Saison vor

Simon Terodde spielt mit dem FC Schalke 04 fortan in der Bundesliga. Dabei will der Angreifer endlich unter Beweis stellen, dass er auch im deutschen Fußball-Oberhaus funktionieren kann. Der Routinier geht mit seinen Kritikern aber gelassen um.

In der 2. Bundesliga ist Simon Terodde Rekord-Torschütze, in Deutschlands höchster Spielklasse wollte es für den 34-Jährigen in der Vergangenheit hingegen nicht so richtig laufen. Zehn Treffer stehen im Oberhaus nach bislang 58 Pflichtspielen zu Buche. Zu wenig für einen klassischen Mittelstürmer, meinen viele Kritiker.

"Das ist nicht mein Thema", reagierte Terodde gegenüber "Bild" auf die andauernden Diskussionen um seine Bundesliga-Tauglichkeit: "Es ist klar, dass die Fans eine ähnliche Quote wie in der 2. Liga erwarten. Da ist man dann mit sieben Toren vielleicht nicht so zufrieden."

Wenn einer seiner Teamkollegen trifft, freue sich der Schalker aber genauso. "Außerdem will ich dem Team auch defensiv helfen. Ich definiere mich auch über Dinge, die manche nicht wahrnehmen", erklärte Terodde.

Terodde lässt Vertragsverlängerung auf Schalke offen

Er selbst fühle sich "so fit wie noch nie". "Ich habe in der Vorbereitung und Sommerpause gut gearbeitet und will daran anknüpfen", verriet Terodde.

Der Torjäger rechnet indes mit einem spannenden Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. "Ich denke, dass drei, vier Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen und zehn um den Klassenerhalt. So etwas wie ein Tabellen-Mittelfeld wird es nicht mehr geben", wagte der S04-Profi eine Saisonprognose.

Terodde ist nur noch bis zum kommenden Sommer an die Königsblauen gebunden. Gedanken um eine Vertragsverlängerung habe er sich noch nicht gemacht, sagte der Angreifer: "Aber ich möchte noch so lange wie möglich spielen. Wenn der Körper mitmacht, geht es hoffentlich noch viele Jahre weiter."

Ex-Teamkollege Martin Fraisl erklärte zuletzt, dass Terodde die Bundesliga kaputtschießen und mit Deutschland zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen werde. "Fakt ist: Ich werde Gas geben und will mit Leistung auf dem Platz überzeugen", meinte der Knipser dazu. Für ihn zähle derzeit jedoch "nur Schalke", so Terodde.