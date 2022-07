Darum fehlt Neuzugang Aning im BVB-Trainingslager

IMAGO/pmk

Hinterließ eine gute Visitenkarte bei Edin Terzic: BVB-Neuling Prince Aning

In Prince Aning hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler unter Vertrag genommen. Der Niederländer überzeugte auch prompt in den ersten Wochen der Vorbereitung des BVB. Doch im Trainingslager ist der 18-Jährige nicht mit dabei, Cheftrainer Edin Terzic klärte auf.

Prince Aning kann sich durchaus zu den Gewinnern des ersten Teils der Vorbereitung von Borussia Dortmund zählen. Beim mit Mühe erkämpften Testspiel-Auftakt des BVB gegen den Lüner SV (3:1) erzielte der Youngster gleich sein erstes Tor im Trikot der Schwarz-Gelben, im Anschluss erhielt er ein Sonderlob von Coach Edin Terzic.

"Das war sehr gut", urteilte der alte und neue Trainer der Borussia. Aning habe "mit seinem ersten Tor auf sich aufmerksam gemacht". Beim 2:0 gegen Dynamo Dresden stand Aning erneut in der Anfangself der Borussia, zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Beim 5:0 gegen den SC Verl durfte er gar 60 Minuten ran und den Elfmeter zum Endstand erzielen. In allen drei Spielen zählte der von Ajax Amsterdam verpflichtete Flügelspieler zu den aktivsten im BVB-Kader.

"Der junge macht total Spaß, weil er diese Genialität am Ball hat, den Mut, immer wieder in die Aktionen zu gehen", legte Terzic nach dem Kantersieg gegen Verl ein weiteres Lob nach. Dennoch traf er die Entscheidung, Prince Aning nicht mit ins Trainingslager der A-Mannschaft in Bad Ragaz zu nehmen.

Aning braucht die nötige Wettkampfhärte

Nach gut zweieinhalb Wochen bei den Profis muss der 18-Jährige nämlich zur U23-Mannschaft. Für die Drittliga-Mannschaft wurde er zunächst auch verpflichtet. Terzic begründete gegenüber "Ruhr Nachrichten" den Schritt damit, dass man sich "noch an ein paar Themen herantasten" und "noch viel verbessern" müsse.

Vor allem an der nötigen Wettkampfhärte mangelt es bei Aning noch erheblich. "Stabilität für Seniorenfußball", heißt somit nun die Devise für den Neuzugang. Aber: Sollte es im Trainingslager in der Schweiz einen unerwarteten Engpass im Kader geben, könnte Prince Aning nachreisen, so die Regionalzeitung.