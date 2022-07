Als Haller-Ersatz: Luis Suárez offenbar beim BVB angeboten

IMAGO/Ricardo Larreina

Wird Luis Suárez ein Thema beim BVB?

Während der BVB noch immer versucht, den Schock zu verarbeiten, den die Tumor-Diagnose von Sébastien Haller ausgelöst hat, greifen die kalten Mechanismen des Geschäfts offenbar schon wieder. Einem Medienbericht zufolge ist den Dortmundern bereits ein überaus namhafter Stürmer als kurzfristiger Ersatz angeboten worden: Luis Suárez.

Am Montagabend versetzte der BVB nicht nur die eigenen Fans in Schockstarre: Kurz nach dem Abpfiff des Testspiels gegen den FC Valencia (1:3) verkündete der Bundesligist, dass bei Neuzugang Sébastien Haller ein Tumor am Hoden diagnostiziert wurde und der Ivorer schon aus dem Trainingslager abgereist ist.

Wie lange der 28-Jährige der Borussia fehlen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt völlig offen. Findige Berater scheinen aus der Situation allerdings direkt Kapital schlagen zu wollen.

Nach "Sky"-Informationen sind nämlich Berater an den BVB herangetreten und haben dem Champions-League-Teilnehmer den derzeit vereinslosen Luis Suárez als Ersatz für Haller angeboten.

Der Vertrag des 35-Jährigen bei Atlético Madrid war Ende Juni ausgelaufen, seither suchen er und seine Agenten einen neuen Arbeitgeber.

Was gegen ein BVB-Interesse an Suárez spricht

Obwohl "Sky" die Antwort der Dortmunder nicht thematisierte, kann davon ausgegangen werden, dass die Verantwortlichen um Neu-Sportdirektor Sebastian Kehl abgewunken haben.

Gleich mehrere Gründe sprechen gegen eine Verpflichtung von Suárez: Weder ist klar, wie lange Haller überhaupt fehlen wird, noch, wie Trainer Edin Terzic den Angreifer ersetzen wollen würde. Im Fall der Fälle wäre eine Bewährungschance für Youngster Youssoufa Moukoko deutlich wahrscheinlicher.

Hinzu kommt, dass Altstar Suárez sportlich zuletzt abgebaut hat, aber immer noch fürstlich verdienen will. Das interne Gehaltsgefüge zu sprengen für einen zwar zweifellos fähigen, charakterlich jedoch schwierigen Oldie (Stichwort Beißattacken) würde dem BVB überhaupt nicht ähnlich sehen ...