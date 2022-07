BVB reagiert auf "dieBasis"-Mitgliedschaft von Busfahrer

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Der BVB hat gegenüber den "Ruhr Nachrichten" Stellung bezogen

Seit über 20 Jahren arbeitet Christian Schulz als Busfahrer für Borussia Dortmund. Der selbstständige Unternehmer ist aber auch Mitglied bei der Corona-Protestpartei "dieBasis". Die Schwarz-Gelben haben sich nun klar von der politischen Einstellung des 52-Jährigen distanziert.

Christian Schulz gilt beim BVB als Kult-Busfahrer. Seit 2001 arbeitet er als externer Dienstleister für die Westfalen, fährt seit 2011 sogar die Profi-Mannschaft. Ein Bericht der "Ruhr Nachrichten" sorgt jetzt aber für Aufsehen. Demzufolge zählte Schulz am 6. Februar 2021 zu den Mitgründern des Dortmunder Stadtverbands der Partei "dieBasis". Diese hatte sich aus Protest gegen die damals geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gebildet.

Der BVB-Busfahrer war auf der Gründungsversammlung in den Vorstand gewählt worden und ist bis heute stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes, heißt es. Jedoch betonte Schulz gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass er das Amt mittlerweile "ruhen lässt".

BVB reagiert mit Stellungnahme

Gegenüber der Regionalzeitung teilte der BVB mit: "Christian Schulz ist mit seinem Unternehmen ein langjähriger externer und verlässlicher Dienstleister des BVB. Wir haben ihm schon vor einigen Monaten deutlich mitgeteilt, dass Positionen der Partei, für die er sich in der Vergangenheit engagiert hat, mit den Positionen von Borussia Dortmund nicht im Ansatz vereinbar sind. Herr Schulz hat uns daraufhin mitgeteilt, dass er sich nicht mehr aktiv politisch in der besagten Partei engagiert, dass er sein Amt ruhen lässt und bei der nächsten Wahl nicht mehr für eine Kandidatur zur Verfügung stehen wird."

Der Verein erklärte weiter: "Nach unseren Informationen hat Herr Schulz unserem intensiven Gespräch schon vor Monaten Taten folgen lassen."

Schulz: "Man muss der Meinung sein, die die Regierung hat"

Schulz selbst sagte gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass er sein Vorstandsamt schon seit Monaten ruhen lässt, nicht an Sitzungen teilnehme und nicht wieder für ein neues Amt bei der Partei kandidieren werde. Der Verzicht sei seine "freie Entscheidung" gewesen. "Keiner, tatsächlich niemand bei Borussia Dortmund hat mir dazu geraten", sagte der Busfahrer. Diese Aussagen können nicht unabhängig überprüft werden.

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" äußerte sich Schulz auch zur Entlassung des Dirigenten der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev. Der gebürtige Russe hatte den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilt.

"Der hat sich nicht für Putin ausgesprochen, sondern einfach gar nichts gesagt. In Deutschland verliert man mittlerweile seinen Job, wenn man keine Meinung hat", behauptete Schulz: "Man muss der Meinung sein, die die Regierung hat, sonst verliert man seinen Job. Das sind Sachen, die ich immer noch sehr kritisch sehe, aber ich bin halt nicht mehr aktiv."

Bei "dieBasis" sei kein Platz für Reichsbürger oder Rechtsextremismus, sagte der BVB-Busfahrer. Bei 40.000 Mitgliedern könnten Einzelfälle zwar nicht ausgeschlossen werden, doch Schulz erklärte: "Wir distanzieren uns von Reichsbürgern, wir distanzieren uns von jeglichem Rechtsextremismus, Ausländer sind in unserer Partei hochwillkommen. Ich persönlich habe fast mehr Freunde, die Ausländer sind, als Deutsche."

NRW-Verfassungsschutz mit klarer Einschätzung

Auf Anfrage der "Ruhr Nachrichten" beschrieb der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz die Ausrichtung von "dieBasis" wie folgt: "Die Partei 'dieBasis' bildet das heterogene Corona-Protestmilieu ab und ist ein Sammelbecken für Corona-Leugner, Impfgegner, Rechtspopulisten, Anhänger von Verschwörungsmythen und 'besorgten' Bürgern. Die Partei bedient dabei zum Teil verschwörungsmythische Narrative, wie Demokratie- und Wissenschaftsfeindlichkeit. Vereinzelt wurden aus dem Umfeld der Partei 'dieBasis' Demonstrationen oder sogenannter 'Spaziergänge' gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt."

Auf Nachfrage der Zeitung, wie der Verfassungsschutz zu seiner Einschätzung komme, antwortete Schulz: "Da wird einfach nur wiederholt, was die Regierung sagt und gar nicht mehr geguckt, ob das stimmt". Dies gelte auch für "die Medien". Etwas kritisch zu hinterfragen, sei "seit zwei, drei Jahren in Deutschland nicht mehr möglich", so Schulz.

Auf der Internetseite von "dieBasis" war am 20. Juli 2022 dem Bericht zufolge noch ein Vorstands-Foto mit Christian Schulz zu sehen. "Der Dortmunder Stadtverband reagierte bis jetzt nicht auf eine Anfrage der Redaktion zum Thema Christian Schulz", schreiben die "Ruhr Nachrichten".