Hummels beim BVB nicht mehr erste Wahl?

IMAGO/Ralf Treese

Niklas Süle und Mats Hummels sind beim BVB Konkurrenten

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle sind bei Borussia Dortmund die Innenverteidigung der Zukunft, während die Zeit von Mats Hummels wahrscheinlich bald abläuft. Offenbar könnte sich die Wachablösung beim BVB früher vollziehen als gemeinhin gedacht.

Der "kicker" spekuliert, dass der Weltmeister von 2014 sogar schon in der kommenden Spielzeit nicht mehr erste Wahl sein könnte.

Unter dem neuen Trainer Edin Terzic ist dem Blatt zufolge mit einer Viererkette zu rechnen. Dass Schlotterbeck und Süle zum Saisonstart das Duo in der Abwehrmitte bilden sei momentan die "naheliegende Möglichkeit". Hummels stünde derweil nicht mehr in der vermeintlichen Wunschelf, munkelt das Fachmagazin.

Als einen Beleg für diese These führt der "kicker" die jüngsten Eindrücke aus dem BVB-Trainingslager in Bad Ragaz an. Schlotterbeck und Süle hätten dort menschlich zueinander gefunden. Die beiden Nationalspieler waren auch abseits des Platzes oft gemeinsam unterwegs. Eine solche Harmonie könnte viele Vorteile bringen.

Hummels weiß um schwierige BVB-Zukunft

"Nico und ich kommen sehr gut miteinander aus. Er ist ein Top-Spieler und hatte in Freiburg ein Top-Jahr. Er bringt sehr viel mit, und dass wir uns so gut verstehen, erleichtert die Sache. Ich bin froh, dass er auch hierhergekommen ist", zitiert das Blatt Süle.

Ganz ohne Hummels wird es in der neuen Saison aber auf keinen Fall gehen. Wegen der im November beginnenden WM in Katar ist der Spielplan besonders engmaschig. Durch die Champions League stehen für den BVB praktisch durchgängig englische Wochen an.

"Ich glaube, wir haben neun englische Wochen nacheinander, da wird keiner von uns dreien jedes Spiel machen. Jeder wird seine Einsatzzeiten bekommen, Der eine mehr, der andere weniger", weiß auch Schlotterbeck.

Zumindest in den wichtigen Spielen könnte Hummels aber zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach Dortmund nicht mehr regelmäßig auf dem Platz stellen. Dass sich für ihn etwas ändern könnte, ist wohl auch dem 32-Jährigen bewusst.

"Ich will der Mannschaft helfen und nicht nur Ballast sein", gab sich Hummels zuletzt gegenüber den "Ruhr Nachrichten" allerdings kämpferisch.

Jedoch gestand er ein: "Ich habe sogar kürzlich zu Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt, dass ich anstelle des BVB momentan auch nicht mit mir verlängern würde", so Hummels offen.