Bis zu 25 Millionen Euro: BVB-Star bei Juventus im Gespräch

IMAGO/Revierfoto

Wird bei Juventus gehandelt: Raphael Guerreiro (l.) vom BVB

Eine durchwachsene Saison und einen Restvertrag mit weniger als zwölf Monaten Laufzeit haben Raphael Guerreiro zu einem Verkaufskandidaten bei Borussia Dortmund gemacht. Nun wird der BVB-Star tatsächlich bei einem anderen Top-Klub gehandelt. Der Deal könnte der Borussia viel Geld einbringen.

Verlässt Linksverteidiger Raphael Guerreiro den BVB noch vor Ende der Sommer-Transferperiode? Geht es nach dem italienischen Portal "calciomercatoweb", zeigt nun Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin Interesse am Portugiesen.

Demnach beläuft sich der Marktwert und der zu erwartende Kaufpreis auf rund 25 Millionen Euro.

Hintergrund der neuen Spekulationen ist die wacklige linke Abwehrseite der Alten Dame, die von Trainer Massimiliano Allegri zusammengestellt wird. Stammspieler Alex Sandro hatte sowohl in der vergangenen Saison als auch in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit einen wackligen Eindruck hinterlassen.

Bei jüngsten Testspiel gegen den FC Barcelona (2:2) wurde dem Brasilianer erneut eine schwache Leistung bescheinigt, die dem Transfer eines neuen Spielers neue Nahrung gäben, heißt es in dem Bericht. Juventus zieht daher angeblich in Betracht, bei Raphael Guerreiro einen weiteren Versuch zu starten. Der portugiesische Nationalspieler war in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen Topklubs in Verbindung gebracht worden, entschied sich aber stets für einen Verbleib in Schwarz-Gelb.

Juventus muss er Platz machen - Gibt der BVB Guerreiro wirklich ab?

Voraussetzung für Juve wäre dem Bericht zufolge, dass vorerst in Luca Pellegrini ein weiterer Linksverteidiger den Klub verlässt. Der gebürtige Römer war seit seinem Wechsel aus der Hauptstadt im Sommer 2019 nie wirklich bei Juventus angekommen, zweimal wurde er seither innerhalb der Serie A verliehen.

Auch der Brasilianer Arthur sei ein Kandidat für einen Abschied und könnte einen Kaderplatz für Guerreiro freimachen. Der 25-Jährige war 2020 für 76 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet worden.

Ob Borussia Dortmund seinen Linksverteidiger tatsächlich zu diesem späten Zeitpunkt noch abgibt, steht auf einem anderen Blatt. Vordergründig versucht der Revierklub dessen Stellvertreter Nico Schulz bei einem anderen Verein unterzubekommen. Lange Zeit galt David Raum von der TSG Hoffenheim als mögliche Neuverpflichtung, der Nationalspieler wird sich Berichten zufolge aber wohl RB Leipzig anschließen.