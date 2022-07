Lewandowski wird zu Barcas "Verballer-Meister"

IMAGO/Brooks Von Arx

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski wartet noch auf sein erstes Tor für den FC Barcelona

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona glaubten viele, dass Robert Lewandowski dem Spiel der Katalanen direkt seinen Stempel aufdrücken würde. Doch noch leidet der Weltfußballer unter ungewohnten Ladehemmungen. Spanische Medien erkennen ungekannte Schwächen, Trainer Xavi sieht die Torflaute des Ex-Münchners aber noch gelassen.

Auch im dritten Spiel für den FC Barcelona versuchte Robert Lewandowski alles, um endlich sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber zu erzielen. Doch trotz zahlreicher Versuche blieb der Superstar auch im Testspiel gegen Red Bull New York (2:0) ohne eigenen Treffer. Entsprechend gemischt viel sein Zeugnis aus.

Die "Mundo Deportivo" erkannte zwar an, dass sich der Stürmer immerhin sechs Chancen erarbeitete, im Abschluss habe er allerdings "ängstlich und überhastet" gewirkt. Dies sei "kontraproduktiv" gewesen, urteilte die Zeitung nach Lewandowskis drittem Testspiel-Auftritt.

Die "Sport", die dem Ex-Bayern-Star in ihrer Einzelkritik lediglich fünf von zehn möglichen Punkten gab, wunderte sich ebenfalls über die Flaute und schrieb: "Es ist unmöglich, sich an ein Spiel zu erinnern, in dem er sechs Mal vor dem Tor scheiterte."

Gleichzeitig sei der Neuzugang allerdings stets dort gewesen, wo ein Neuner stehen müsse, attestierte die Zeitung.

Xavi: Lewandowski "wird seine Tore schon noch schießen"

Trainer Xavi wollte den dritten Torlos-Auftritt nacheinander nicht überbewerten. Lewandowski brauche Zeit, erklärte er. Auch andere Stürmer wie Luis Suárez und Ferran Torres hätten in ihren ersten Wochen bei Barca Anlaufprobleme gehabt.

"Er wird seine Tore schon noch schießen", sagte Xavi nach dem Spiel gegen New York. "Er muss einfach weitermachen und selbstbewusst bleiben. Ich glaube fest an ihn. Das waren jetzt Freundschaftsspiele, deswegen mache ich mir keine Sorgen."