Wähle jetzt deine BVB-Wunschelf zum Liga-Auftakt

IMAGO/Revierfoto

Der BVB startet gegen Bayer Leverkusen in die neue Bundesligasaison

Nach einem turbulenten Transfer-Sommer startet der BVB wieder einmal mit hohen Zielen in die Saison. Auf die Probe gestellt werden die Stars der Schwarz-Gelben schon am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Spielzeit in der Partie gegen Bayer Leverkusen. Wem sollte Trainer Edin Terzic das Vertrauen schenken, wer sollte zunächst auf der Bank Platz nehmen? Stimme jetzt ab!

Kein Haaland, kein Problem? Nach dem erwartbaren Wechsel des norwegischen Superstars hat sich der BVB in der Offensive neu aufgestellt. Mit Sébastien Haller fehlt aber der Eckpfeiler des neuen Angriffs in den kommenden Monaten. In Karim Adeyemi steht ein anderer Offensiv-Neuzugang dagegen zur Verfügung.

Auch in der Abwehr kann Edin Terzic im zweiten Pflichtspiel der neuen Saison noch nicht aus dem Vollen greifen, denn Niklas Süle (Oberschenkelprobleme) fällt vorerst aus. Mit an Bord ist dafür Nico Schlotterbeck, der im Sommer ebenfalls zu den Schwarz-Gelben wechselte.

Mit Salih Özcan könnte noch ein dritter Neuzugang gegen die Werkself aus Leverkusen zum Einsatz kommen. Der vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselte defensive Mittelfeldspieler wurde zuletzt hoch gelobt und könnte in der Zentrale die Lücke schließen, die der Borussia in den vergangenen Jahren regelmäßig Probleme bereitete.

Sollten die Neuen alle von Beginn an eine Chance in der Startelf bekommen? Oder sollte Edin Terzic eher auf die erfahrenen Dortmunder Profis setzen? Stimme jetzt ab und wähle deine BVB-Wunschelf!

Die Partie gegen die Werkself ist für den BVB der Beginn eines auf dem Papier machbaren Auftaktprogramms. Nach dem Spiel gegen die Leverkusener stehen in der Liga die Spiele gegen den SC Freiburg, Aufsteiger Werder Bremen, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim an.

Richtig interessant wird die Saison für die Dortmunder, wenn es die Mannschaft innerhalb weniger Wochen mit RB Leipzig (6. Spieltag), dem FC Schalke 04 (7. Spieltag) und dem FC Bayern (9. Spieltag) zu tun bekommt.