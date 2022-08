Kurios: Engländer zensieren Haaland-Interview

IMAGO/John Walton

Haaland (li.) erzielte seine ersten Liga-Tore für seinen neuen Klub

Der erste Spieltag der Premier League hat beeindruckend untermauert: Erling Haaland ist in seiner neuen Heimat in England angekommen, jedenfalls fast. Denn nach seinem Doppelpack zum Liga-Debüt im Dress von Manchester City ist dem früheren BVB-Stürmer im Interview ein Fauxpas unterlaufen.

Alles anders in England? Keinesfalls. Ex-BVB-Star Erling Haaland trifft auch in der Premier League weiter nach Belieben. Das bewies der norwegische Angreifer direkt zum Auftakt mit seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg von Manchester City bei West Ham United. Nach dem Spiel war der Matchwinner an den Mikrofonen ein gefragter Mann, doch hier muss sich Haaland im Vergleich zu Deutschland offenbar noch umgewöhnen.

Während er in der Bundesliga frei von der Seele reden konnte, sehen die englischen Medienvertreter vermeintliche Schimpfwörter weniger gern. Als Haaland über ein mögliches drittes Tor redete, das er in der Partie gegen West Ham auf dem Fuß hatte, bekam er dies zu spüren.

"Es hätten heute mehr Treffer sein können. Ich hätte drei machen können. Die Szene, kurz bevor ich ausgewechselt werde – da hätte ich da sein müssen. Shit, aber so ist es nun mal", sagte der 22-Jährige im Field-Interview bei "Sky Sports".

Der Reporter reagierte umgehend: "Ups, tut mir leid, aber das ist keine gute Wortwahl in diesem Land." Haaland reagierte mit einem Schmunzler.

TV-Sender liegt Piep-Ton über Haaland-Interview

Als das Interview später wiederholt wurde, legte der britische Sender sogar einen Piep-Ton über das "Shit" des ehemaligen BVB-Angreifers.

Haaland wird es am Ende egal gewesen sein. Der Stürmer hat ohnehin nur im Kopf, weitere Tore für seinen neuen Verein zu erzielen, wie er ebenfalls im Interview ankündigte.

Beim BVB waren es damals nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg Anfang 2020 sage und schreibe sieben Tore in den ersten drei Liga-Spielen gewesen.

In England stehen nun die nächsten beiden Spiele zuhause gegen den AFC Bournemouth und auswärts bei Newcastle United an. Ob Haaland dann auch sieben Tore auf dem Konto und gleichzeitig seine Interview-Fertigkeiten verbessert beziehungsweise angepasst hat, bleibt abzuwarten.