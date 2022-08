Messi-Teamkollege soll als Kostic-Ersatz zur Eintracht

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Éric Dina-Ebimbe (r.) soll zur Eintracht wechseln

Der Abschied von Filip Kostic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt steht unmittelbar bevor. Der Serbe gehört dem Kader der SGE, die am Mittwochabend in Finnland gegen Real Madrid um den europäischen Supercup spielen werden, schon nicht mehr an. Ein Nachfolger ist wohl gefunden und soll schon zeitnah verpflichtet werden.

Nach Informationen des Portals "fussballtransfers" soll der französische Youngster Éric Junior Dina-Ebimbe vor einem Wechsel in die Main-Metropole stehen. Nicht als Leihspieler, wie in den letzten Jahren häufig Usus, sondern als langfristige Investition in die Zukunft. Für satte fünf Jahre soll der Rechtsfuß nämlich bei der Eintracht unterschreiben.

Die Eintracht soll dem Bericht zufolge bereit sein, knapp zehn Millionen Euro für den 21-Jährigen hinzublättern, der derzeit noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht und somit in einer Mannschaft mit den Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Neymar kickt.

PSG-Youngster gilt als Wunschspieler der Eintracht-Bosse

Das momentane Schlusslicht der Fußball-Bundesliga nimmt damit mehr als die Hälfte, die es mit dem Verkauf von Filip Kostic voraussichtlich einnimmt, direkt wieder in die Hand. Zuvor hatte es geheißen, dass der italienische Rekordmeister Juventus Turin wohl bis zu 18 Millionen Euro für den 29-Jährigen hinblättern will.

Dina-Ebimbe gilt als Wunschspieler der Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche und Cheftrainer Oliver Glasner. Erste Meldungen über das Interesse der Hessen am französischen U21-Nationalspieler hatte es bereits in der Sommerpause gegeben.

In der abgelaufenen Ligue-1-Spielzeit durfte der zentrale Mittelfeldspieler, der auch seine Jugendjahre in Paris verbrachte, immerhin in 13 Pflichtspielen von PSG mitwirken und sammelte so auch erste Erfahrungen in der Champions League. Dort wurde er einmal eingewechselt.