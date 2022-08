Offensiv-Duo soll beim BVB verlängern

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Bynoe-Gittens (li.) und Moukoko sollen beim BVB verlängern

Sowohl Jamie Bynoe-Gittens als auch Youssoufa Moukoko trafen am Wochenende beim 3:1-Erfolg von Borussia Dortmund in Freiburg. Nun sollen die beiden BVB-Youngsters verlängern. Doch die Voraussetzungen sind leicht unterschiedlich. Hoffnung auf baldigen Vollzug gibt es aber bei beiden Offensiv-Talenten.

Der steile Aufstieg des Jamie Bynoe-Gittens bei Borussia Dortmund geht weiter. In seinem ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison erzielte der Rechtsaußen direkt seinen ersten Treffer für Schwarz-Gelb. Mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 brachte der wendige Tempodribbler den BVB auf die Siegerstraße und sich selbst wohl immer näher an eine Vertragsverlängerung.

Nach Informationen der "WAZ" sind die ersten Gespräche zwischen dem Klubs und der Bynoe-Gittens-Seite "harmonisch verlaufen". Der Vertrag des jungen Engländers, der 2020 von Manchester City in die Jugend des BVB wechselte, läuft Mitte 2023 aus, die Borussia will den hochtalentierten 18-Jährigen, der in seiner Spielweise an den früheren BVB-Star Jadon Sancho erinnert, unbedingt halten.

BVB bei Bynoe-Gitten zuversichtlich

Aufgrund der bislang guten Verhandlungen hofft man laut dem Bericht darauf, bald Vollzug melden zu können. "Möglicherweise schon in den kommenden Tagen", heißt es in der vereinsnahen Zeitung.

Während bei Bynoe-Gittens wohl alles ganz schnell geht, versucht es der BVB bei Youssoufa Moukoko schon länger, konnte den Angreifer allerdings aufgrund der bisher unklaren Perspektive nicht von einer Unterschrift überzeugen.

Dem Vernehmen nach liegt Moukoko, der derzeit nur noch bis Sommer 2023 gebunden ist, ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag vor.

Nach "Bild"-Infos ist man in Dortmund mittlerweile deutlich hoffnungsvoller, dass der 17-Jährige die Verlängerung unterzeichnet. Der Grund: Der neue/alte Trainer Edin Terzic, der als Fan und Unterstützer gilt - anders als sein Vorgänger Marco Rose - und Moukoko dementsprechend Spielzeit gewährt.

Dank Terzic hätte der BVB bei Moukoko "wieder gute Karten", heißt es beim Boulevard-Blatt. Entschieden sei jedoch noch nichts.