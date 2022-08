Brandt-Zukunft beim BVB wohl entschieden

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die Zukunft von Julian Brandt beim BVB ist wohl entschieden

Um die Zukunft von Julian Brandt bei Borussia Dortmund rankten sich zuletzt zahlreiche Spekulationen. Inzwischen soll eine Entscheidung beim BVB-Nationalspieler gefallen sein.

Julian Brandt gehört nicht zu den Gewinnern des starken Saisonstarts von Borussia Dortmund. In der ersten Runde des DFB-Pokals bei 1860 München schmorte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank.

In der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:0) sowie beim SC Freiburg (3:1) kam Brandt im BVB-Trikot nur zu Kurzeinsätzen. Trainer Edin Terzic setzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Marco Rose augenscheinlich nicht voll auf den gebürtigen Bremer.

BVB: Julian Brandt kein Wechsel-Kandidat mehr?

Gerüchte, wonach Brandt beim BVB noch als Wechsel-Kandidat im laufenden Transferfenster gilt, entbehren aber offenbar dennoch der Grundlage.

Wie "Sport1"-Reporter Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche" unter Berufung auf eigene Recherchen berichtet, will und wird Brandt beim BVB bleiben - auch, wenn der Klub einen Verkauf nicht kategorisch ausschließt.

Brandts Vater und Berater Jürgen habe in der Vergangenheit mehrere Anfragen anderer Vereine und Vermittler abgelehnt, heißt es. Unter anderem soll Italiens Meister AC Milan die Fühler nach dem Edeltechniker ausgestreckt haben.

Laut Berger könne ein Wechsel in die Serie A im Sommer 2023 womöglich aktuell werden - zumal sein Vertrag beim BVB 2024 ausläuft.

Für 25 Millionen Euro zum BVB

Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt und steht inzwischen bei 129 Pflichtspielen (20 Tore, 26 Vorlagen) für die Schwarz-Gelben.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte die Wechsel-Gerüchte um Brandt zuletzt mit Unverständnis kommentiert.

"Das stimmt nicht, da habe ich einiges gelesen, was ich nicht in Ordnung fand", sagte der Nachfolger von Michael Zorc. Brandt habe in der abgelaufenen Saison "einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, er hatte viele Tore und Assists. Er hat sich viel vorgenommen und will zur WM."