Findet dieser Ex-Bayern-Star sein Glück auf der Insel?

Lisa Guglielmi/LiveMedia/Shutterstock via www.imag

Álvaro Odriozola spielte in der letzten Saison für die AC Florenz

Álvaro Odriozola legte genau zur richtigen Zeit ein Karriere-Intermezzo beim FC Bayern ein. In der Rückserie der Saison 2019/2020 wurde er von Real Madrid an die Münchner ausgeliehen, als diese gerade unter Hansi Flick die titelreichste Saison der Vereinsgeschichte spielten. So darf sich der Außenverteidiger Deutscher Meister, Champions-League-Sieger und DFB-Pokalsieger nennen, obwohl er nur zweimal beim FC Bayern in der Startelf stand. Nun könnte die Odysee des Spaniers weitergehen.

Eigentlich besitzt der 26-Jährige noch einen laufenden Vertrag bis 2024 bei den Königlichen aus Madrid. Allerdings könnte er auch im dritten Anlauf bei Real scheitern. Nach den Ausleihen zum FC Bayern und in der abgelaufenen Spielzeit zur AC Florenz in die italienische Serie könnte es Odriozola dieses Mal auf die Insel ziehen.

Wie es in einem Bericht der spanischen "as" heißt, soll nämlich Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forrest am Rechtsverteidiger dran sein. Der Traditionsverein von der Insel hat in diesem Sommer bereits mächtig investiert und bereits 15 Spieler neu verpflichtet. Laut den Informationen der Sportzeitung soll nun mit Odriozola ein weiterer Akteur folgen, der bereits auf Champions-League-Erfahrung zurückblickt.

Álvaro Odriozola nur mit fünf Einsätzen für den FC Bayern

In seiner Zeit beim FC Bayern wurde er vom damaligen Cheftrainer Hansi Flick fünfmal eingesetzt, kam über seine Rolle als Ergänzungsspieler aber nie hinaus. Auch bei Real Madrid unter Carlo Ancelotti fand er praktisch keine Berücksichtigung, ist hinter den beiden Platzhirschen Dani Carvajal und Lucas Vázquez hinten rechts - wenn überhaupt - die dritte Option.

Nottingham Forrest hat in diesem Sommer bereits weit mehr als 100 Millionen Euro in neue Spieler investiert und startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die ersten beiden Premier-League-Spieltage.