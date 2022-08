Hernández: Darum ist es gegen Musiala so schwierig

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Lucas Hernández kam 2019 für 80 Millionen Euro zum FC Bayern

Lucas Hernández hat über die Lage beim FC Bayern gesprochen. Dabei hat sich der französische Abwehrspieler zur Abwehrstärke des Rekordmeisters geäußert, an der er einen großen Anteil hat, seine neuen Konkurrenten Matthis de Ligt in den Blick genommen und außerdem verraten, wieso es so schwer ist, gegen Überflieger Jamal Musiala zu verteidigen.

In Sachen Ablöse hat Lucas Hernández die Nase im Vergleich zu Neuzugang Matthijs de Ligt knapp vorn und auch in sportlicher Hinsicht steht der Franzose, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro zum FC Bayern kam, im Moment in der Gunst von Trainer Julian Nagelsmann vor dem Niederländer, der inklusive Boni bis zu 77 Millionen Euro kosten kann. Der neu entfachte Druck macht Hernández Freude.

"Es ist toll, dass Matthijs hier ist. Ich finde, dass wir in allen Mannschaftsteilen einen starken Konkurrenzkampf haben. Für das Team ist das sehr gut. Für uns bedeutet es, dass wir uns nie ausruhen können – jederzeit könnte man auf der Bank landen. So müssen wir in jedem Training alles geben", sagte der Innenverteidiger gegenüber "Bild am Sonntag".

Gefragt, ob er, der immer wieder mit seinem Preisschild von 80 Millionen Euro in Verbindung gebracht wird, glaubt, dass die Ablöse schwer auf de Ligt wiegt, erklärte Hernández: "De Ligt ist zwar jung, aber er ist schon sehr reif für sein Alter. Er kennt seine Rolle sehr gut. Schon sein Wechsel von Ajax zu Juve war ja ein sehr großer Schritt und man hat gesehen, dass er damit gut klarkam. Ich denke, nach seinem Wechsel von Juve zu uns ist das ähnlich." Für einen großen Spieler wie de Ligt sei die Aufgabe beim FC Bayern kein Problem.

Hernández: FC Bayern wird noch "viel Freude" an Musiala haben

Noch spielt der Holländer aber kaum eine Rolle, weil sowohl Hernández als auch Dayot Upamecano ihre Sache sehr gut machen. Erst ein Gegentor gab es in der Fußball-Bundesliga. "Die Saison hat sehr gut begonnen. Unsere Mannschaft ist sehr stabil. Und natürlich versuchen wir auch dieses Jahr, so wenige Gegentore wie möglich zu kassieren", gab der 26-Jährige die Marschrichtung vor.

"Wenn wir damit dann auch noch den Rekord knacken, wäre das eine super Sache. Allerdings ist das nicht das Wichtigste – die Titel mit dem Team zählen", fügte Hernández mit Blick auf die Saison 2015/16 an, in der die Münchner in der Liga nur 17 Gegentreffer kassierten.

Einer, der gerade jede Menge Rekord knackt, ist Jamal Musiala. Drei Tore hat das Top-Talent in 2022/23 bereits in der Bundesliga erzielt, insgesamt kommt Musiala mit seinen 19 Jahren bereits auf 14 Treffer. Das ist nicht nur Teenie-Rekord beim FC Bayern, sondern auch Bundesliga-Bestwert. Nie schaffte es ein deutscher Spieler in so jungen Jahren mehr Tore auf dem Konto zu haben.

Hernández bestätigte nun, dass es schwierig ist, gegen den jungen Shootingstar zu verteidigen und erklärte die Gründe: "Er ist sehr schlank, sehr wendig und macht diese schnellen Bewegungen mit großer Leichtigkeit. Er ist ein sehr junger Spieler, der aber schon jetzt sehr gut ist."

Besonders in den letzten Spielen habe Musiala seine Qualität gezeigt, so der Abwehrspieler weiter. "Er wird uns noch viel Freude und tolle Momente bereiten."