Juve kommt bei Kostics Startelf-Debüt nicht über Remis hinaus

IMAGO/Stringer

Juventus musste sich mit einem torlosen Remis begnügen

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat am 2. Spieltag der Serie A erstmals Federn gelassen.

Mit Bundesliga-Neuzugang Filip Kostic als Startelf-Debütant kam Juve bei Sampdoria Genua nicht über ein 0:0 hinaus. Der einstige Serienmeister strebt nach zwei enttäuschenden Jahren zurück auf den italienischen Fußball-Thron.

Den zweiten 1:0-Sieg der Saison holte am Montag AS Rom. Gegen Aufsteiger US Cremonese sorgte Chris Smalling (65.) für den knappen Sieg des von Jose Mourinho trainierten Conference-League-Siegers. Smalling widmete sein Tor dem niederländischen Neuzugang Georginio Wijnaldum, der nach einem Schienbeinbruch lange ausfällt und möglicherweise sogar die WM in Katar verpasst.

Tabellenführer der Serie A ist auch nach dem 2. Spieltag der SSC Neapel mit sechs Punkten und 9:2 Toren.