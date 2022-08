Brazzo will Haaland "keinen Vorwurf machen"

IMAGO/Laci Perenyi

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand beim FC Bayern München

Mittelstürmer Erling Haaland hatte in seiner letzten Saison beim BVB die Qual der Wahl. Denn: Alle namhaften Topklubs, darunter auch der FC Bayern, zeigten großes Interesse an einer Verpflichtung. Letztlich entschied sich der Norweger für einen Wechsel nach Manchester statt nach München. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt nun Einblicke in die Transfer-Gespräche mit dem Ex-Dortmunder.

Halb Europa war in der Rückrunde der vergangenen Saison hinter Erling Haaland her. Auch der deutsche Branchenprimus FC Bayern dachte über eine Verpflichtung des Torjägers nach, der im Trikot von Borussia Dortmund auf letztlich sagenhafte 86 Tore und 23 Vorlagen in 89 Pflichtspielen kam.

Ein Transfer zum Rekordmeister aus München kam allerdings "aus verschiedenen Gründen" nicht zustande, wie Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im "Sport Bild"-Podcast verriet. Brazzo fügte an: "Ich will dem Spieler da auch keinen Vorwurf machen. Er hat sich für etwas entschieden, bei dem er denkt, dass es für ihn besser ist."

Salihamidzic bestätigte zugleich, dass der FC Bayern "einige Gespräche" mit der Haaland-Seite geführt hatte, "das ist ja kein Geheimnis". Auch Überlegungen über die finanzielle Umsetzbarkeit wurden bereits angestellt: "Wir hatten Sachen im Kopf, die für uns umsetzbar sind."

Letzten Endes aktivierte Manchester City die Ausstiegsklausel und überwies dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro an Borussia Dortmund. Zudem machte der Klub um Teammanager Pep Guardiola den Angreifer zu einem der Topverdiener im Kader.

FC Bayern: Salihamidzic überzeugte Mané bei Besuch in Liverpool

Beim FC Bayern hätte Erling Haaland die direkte Nachfolge von Weltfußballer Robert Lewandowski antreten können. Stattdessen verpflichteten die Münchner Afrikas Fußballer des Jahres Sadio Mané vom FC Liverpool.

"Ich glaube, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben. Das werden wir natürlich nach dieser oder nach ein, zwei Saisons sehen", zeigte sich Salihamidzic mit seiner Arbeit zufrieden. "Die Jungs, die wir hier haben, sind außergewöhnlich."

Um Sadio Mané vom einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen, war Hasan Salihamidzic eigens nach Liverpool gereist. "Am Ende des Gesprächs hat Sadio gesagt: 'Ja, mir gefällt das alles. Ich möchte nach München.' Da war ich natürlich heiß", erinnerte sich der Bayern-Verantwortliche: "Wir hatten über keine Zahlen gesprochen, aber es war klar, dass wir ihn für uns gewinnen können und dann habe ich Gas gegeben."

Der Senegalese unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim FC Bayern München.