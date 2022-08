Larsson erklärt: So will ich dem FC Schalke noch helfen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Jordan Larsson wechselte in diesem Sommer zum FC Schalke 04

Anfang August machte der FC Schalke 04 den Transfer von Jordan Larsson von AIK Solna klar. Ein durchaus spektakulärer Coup, ist er doch der Sohn von Schwedens Stürmerlegende und ehemaligem Barca-Star Henrik Larsson. Der Flügelstürmer erklärte jetzt, wie er für Königsblau noch zum Unterschiedsspieler werden will.

Bisher konnte Larsson dem Spiel seines neuen Klubs noch nicht allzu sehr seinen Stempel aufdrücken. Auf sein Startelf-Debüt im S04-Trikot wartet er noch, in der Bundesliga kam er bisher zweimal als Einwechselspieler rein.

Dennoch ist sich der 25-Jährige sicher, für den Aufsteiger noch wichtig zu werden: "Ich würde mich als sehr schnellen Spieler bezeichnen, ich war schon als Kind schneller als die anderen. Das kann vor allem meinen Sturm-Kollegen sehr helfen", so Larsson im Gespräch mit der "Sport Bild".

Für den ehemaligen Russland-Legionär, der zwischen 2019 und 2022 für Spartak Moskau in der Premier Liga spielte, steht fest, dass er für den FC Schalke noch wichtig werden will: "Ich möchte dazu beitragen, dass wir alle unser gemeinsames Ziel erreichen. Und ich möchte mich hier als Spieler weiterentwickeln. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen weltweit, ich kann hier noch sehr viel lernen", betonte der in den Niederlanden geborene Schwede.

Larsson spielte in Schweden unter seinem Vater Henrik

Larsson debütierte bereits als 15-Jähriger für den schwedischen Klub Helsingborgs IF, spielte dort unter seinem Vater Henrik. Eine Zeit, die der Linksfuß selbst als "ziemlich schwierig" bezeichnet: "Tagsüber war er mein Trainer – und abends mein Vater. In manchen Situationen musste ich mich selbst daran erinnern, dass ich mit meinem Papa und nicht mit meinem Trainer spreche", erinnerte er sich.

Henrik Larsson ist neben Zlatan Ibrahimovic die große schwedische Stürmerlegende der letzten 30 Jahre, lief für die Nationalmannschaft 107 Mal auf (37 Tore).