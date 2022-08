FC Bayern dünnt Luxuskader aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Zirkzee verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern München dünnt zum Abschluss der Transferperiode seinen Luxuskader aus.

Der niederländische U21-Nationalspieler Joshua Zirkzee wechselt zum FC Bologna in die italienische Serie A und erhält dort einen Vierjahresvertrag.

Die Bayern, die eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro erhalten sollen, haben eine Rückkaufoption für den 21-Jährigen. Zirkzee kam in München auf 17 Bundesliga-Einsätze (vier Tore).

Das 18 Jahre alte Talent Gabriel Vidovic wird für eine Saison zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Vidovic spielt seit der U15 für den FC Bayern und kommt bislang auf vier Einsätze für den Rekordmeister. Im vergangenen Jahr feierte der Offensivspieler sein Debüt für die U21 Kroatiens.

In Zirkzee sehen die Bayern weiter "großes Potential" und einen "hochinteressanten Spieler", wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte. "Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten", kündigte er an. Auch Vidovic habe "mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht". In Arnheim habe er aber "größere Chancen, regelmäßig zu spielen", meinte Salihamidzic.