BVB zieht Millionen-Deal an Land

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Auch BVB-Spieler wie Nico Schlotterbeck werden bei Sorare gehandelt

Borussia Dortmund geht mit dem Fantasy-Sport-Spiel Sorare eine langfristige Partnerschaft ein. Der Deal mit dem neuen Premiumpartner soll dem BVB eine Millionen-Summe einbringen.

Diese liegt laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" bei 1,5 Millionen Euro.

Auf der Online-Plattform können Fußballfans limitierte digitale Sammelkarten kaufen, anschließend mit ihnen handeln und somit selbst echtes Geld verdienen. Mit ihren zusammengestellten Fantasy-Fußball-Teams treten die "Manager" digital in Ligen gegeneinander an.

Die Teams werden nach jedem Spieltag anhand der wahren Leistung der Spieler auf dem Fußballplatz bewertet und mit entsprechenden Punkten versehen. Die Leistung eines Spielers auf dem Platz spiegelt sich so im Wert der virtuellen Sammelkarte wider.

„Der BVB ist längst über alle Landesgrenzen hinweg bekannt als Verein mit weitreichender Tradition, unglaublichen Fans und begeisterndem Spielstil. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konnte Borussia Dortmund zahlreiche nationale und internationale Titel gewinnen. Wir freuen uns deshalb sehr, mit dem BVB einen Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir spannende, digitale Fanerlebnisse auf die Beine stellen können”, kommentierte Michael Meltzer, Head of Business Development bei Sorare.

BVB: "Neue Anreize im Bereich der Fantasy-Sport-Spiele"

„Die Weiterentwicklung von neuen Erlebniswelten für junge Fans hat bei Borussia Dortmund eine große Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit Sorare wollen wir unseren Fans neue Anreize im Bereich der Fantasy-Sport-Spiele bieten und den BVB auf interaktive und spielerische Weise in der digitalen Welt erlebbar machen”, ergänzte Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Durch den kürzlich verlängerten Lizenzrechte-Deal zwischen Sorare und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH sind alle Spieler des BVB weiterhin als digitale Sammelkarten auf Sorare zum Spielen und Handeln verfügbar.

Meet and Greet mit BVB-Fans

Hinzu kommt aufgrund der Partnerschaft eine Reihe an Marketingmaßnahmen, die Sorare gemeinsam mit dem BVB umsetzt.

Dazu zählen unter anderem Meet and Greets mit BVB-Spielern und Stadionbesuche im SIGNAL IDUNA PARK, die die Nutzer von Sorare ausschließlich im Sorare-Fantasy-Fußballspiel gewinnen können.

Zudem wird Sorare künftig als Premiumpartner bei den Heimspielen des BVB präsent sein. Los geht es mit dem anstehenden Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am kommenden Freitag (20:30 Uhr).