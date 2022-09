BVB baut irre Freitagabend-Serie weiter aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jubel beim BVB nach dem Sieg gegen Hoffenheim

Durch einen 1:0-Sieg gegen 1899 TSG Hoffenheim hat sich Borussia Dortmund zum Auftakt des 5. Spieltages mindestens vorübergehend an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gesetzt. Außerdem hat der BVB mit dem Erfolg die TSG noch eine irre Serie weiter ausgebaut.

Freitagabend, Flutlicht, ein Heimspiel: Dies alles scheint ganz nach dem Geschmack von Borussia Dortmund zu sein. Denn der 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim im Signal Iduna Park reiht sich ein viele weitere Siege zum Wochenendbeginn. Wie die "Sportschau" nämlich herausgefunden hat, kann man als BVB-Fan bei einem Stadionbesuch am Freitagabend gar nichts falsch machen.

Demnach hat Borussia Dortmund die letzten 32 Heimspiele an besagtem Wochentag nicht verloren, im Gegenteil. Es gab ganze 24 Siege und acht Remis. Der einzige Wermutstropfen: Die letzte Niederlage am Freitagabend kassierte der BVB ausgerechnet gegen den FC Schalke 04 - allerdings ist das bereits 18 Jahre her!

Am 30. Januar 2004 nahmen die Königsblauen durch ein Tor von Ebbe Sand und einen daraus resultierenden 1:0-Sieg im Signal Iduna Park die drei Punkte aus Dortmund mit. Immerhin: Am Ende der Saison landeten die Schwarzgelben (55 Punkte) in der Tabelle mit fünf Zählern Vorsprung auf Platz 6 noch einen Rang vor dem Revierrivalen aus Gelsenkirchen (50 Punkte). Meister wurde damals Werder Bremen.

Davon sind die Grün-Weißen derzeit weit entfernt, dennoch entführten sie am vorletzten Spieltag durch eine spektakuläre Aufholjagd in der Schlussphase (3:2) ebenfalls drei Punkte aus dem Signal Iduna Park, allerdings an einem Samstagnachmittag.

BVB: Reus wird am Freitagabend zum Matchwinner

Am Freitagabend des 5. Spieltages war es Marco Reus, der die Borussia mit seinem Treffer in der 16. Spielminute bereits früh auf die Siegerstraße brachte. Wieder einmal war der BVB-Kapitän der Matchwinner.

Wie wichtig Reus für seine Mannschaft ist, belegt eine Statistik besonders eindrucksvoll: Bereits zum 45. Mal traf der Offensivmann für Borussia Dortmund in einem Bundesliga-Spiel zum 1:0.

Der 33-Jährige ist damit häufig der Wegbereiter zum Erfolg für sein Team, marschiert als Kapitän mit seinen wichtigen Toren voran - in diesem Fall sogar an einem der ganz besonderen Freitagabende.