FC Bayern und Eintracht legen los! Wo läuft die CL im TV?

Der FC Bayern gastiert in der Champions League bei Inter Mailand

Am Mittwoch startet der FC Bayern mit einem durchaus schweren Auswärtsspiel in die neue Saison der Champions League. Außerdem tritt Eintracht Frankfurt zu Hause zum ersten CL-Spiel der Vereinsgeschichte an, Bayer Leverkusen hingegen ist in Belgien gefordert. Wo laufen die Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung im TV und Live-Stream?

Endlich wieder Königsklasse! Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den FC Villarreal soll es für den FC Bayern dieses Mal weiter gehen. Eine erste Wasserstandsmeldung wird die Partie gegen den italienischen Vize-Meister Inter abgeben.

In Gruppe C bekommen es die Münchner außerdem mit dem FC Barcelona um Robert Lewandowski sowie den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen zu tun.

Inter Mailand vs. FC Bayern in der Champions League: Wie ist die Ausgangssituation?

Nach dem besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte mit zwei echten Torfeuerwerken gegen Frankfurt (6:1) und Bochum (7:0) kam der deutsche Rekordmeister zuletzt nicht über zwei Unentschieden hinaus. Gegen Gladbach und Union Berlin tat sich der FC Bayern gegen tief und kompakt gestaffelte Abwehrreihen schwer, zusätzlich fehlte vor dem gegnerischen Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit.

Auf der anderen Seite startete Italiens Vize-Meister Inter ebenfalls nicht optimal. Nach fünf Spieltagen liegen die Mailänder mit neun Punkten auf Rang sieben. Am Wochenende ging obendrein das Stadtderby gegen AC Milan mit 2:3 verloren.

Inter Mailand vs. FC Bayern in der Champions League: Wer überträgt die Partie im TV und im Stream?

Auch in dieser Saison brauchen Fußball-Fans wieder zwei Abos, um alle Spiele der Champions League sehen zu können: das von DAZN, sowie das von Amazon Prime.

Das erste Champions-League-Gruppenspiel des FC Bayern bei Inter Mailand überträgt der Streaming-Anbieter DAZN. Anstoß ist am Mittwoch, den 07. September um 21:00 Uhr im legendären San Siro.

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen: Hier gibt's die weiteren deutschen CL-Spiele

Am Mittwochabend gibt es auch die zwei weiteren deutschen Teams bei DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform überträgt sowohl Eintracht Frankfurt vs. Sporting als auch FC Brügge vs. Bayer Leverkusen als live und exklusiv als Einzelspiel.

Außerdem wird auch eine Live-Konferenz mit allen Partien der Königsklasse am Mittwochabend angeboten. Unter anderem tritt noch der FC Liverpool bei SSC Neapel an.

Nach einer deutlichen Preissteigerung in diesem Sommer kostet das Monatsabo bei DAZN nun 29,99 Euro. Entscheidet man sich direkt für ein Jahresabo, werden insgesamt 299,88 Euro fällig, heruntergebrochen also 24,99 Euro/Monat. Einen kostenlosen Probemonat enthalten beide Angebote nicht.

Inter Mailand vs. FC Bayern in der Champions League: Wo gibt es die Partie im Live-Ticker?

Alternativ zur Übertragung im Stream hält sport.de einen ausführlichen Live-Ticker vom Champions-League-Auftakt des FC Bayern, der Eintracht und von Bayer Leverkusen bereit. Auch alle News und weiteren Infos rund um die Champions League gibt es bei sport.de.