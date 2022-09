Rot und erste Pleite: Gebrauchter Tag für BVB-Junioren

IMAGO/Patrick Ahlborn

Die U19 des BVB unterlag in der Youth League

Die U19-Mannschaften der Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig haben in der Youth League einen herben Dämpfer kassiert. Wenige Stunden vor dem Aufeinandertreffen der Profis des BVB gegen den FC Kopenhagen verloren die Junioren ihr erstes Gruppenspiel gegen die Gäste aus Dänemark. Der RB-Nachwuchs unterlag Schachtar Donetsk.

Die Nachwuchsmannschaft des BVB hat den Auftakt im internationalen Geschäft verpatzt. Die Elf des dänischen Trainers Mike Tullberg verlor am Dienstagnachmittag gegen den FC Kopenhagen mit 0:2 (0:0).

Nach einer Roten Karte für Dortmunds Schlussmann Silas Ostrzinski (51.), der Kopenhagens Orri Óskarsson von den Beinen geholt hatte, mussten weite Teile der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger bestritten werden. "Die Situation durfte erst gar nicht entstehen, denn wir haben vorher sehr schlampig gespielt", so Tullberg gegenüber Vereinsmedien über einen folgenschweren Fehlpass im Mittelfeld.

Ersatzmann Marian Kirsch kam für Neuzugang Prince Aning, der im Sommer bereits bei den Profis hatte mittrainieren dürfen, in die Partie.

In Unterzahl konzentrierte sich der BVB überwiegend auf Konter. Orri Óskarsson (78.) und Emil Rohd Schlichting (83.) waren es schließlich, die Kopenhagen einen Doppelschlag binnen fünf Minuten bescherten.

"Es war bei dieser Hitze sehr schwer, dem starken Gegner in Unterzahl Paroli zu bieten", resümierte Tullberg anschließend. "Wir hätten vier bis sechs Punkte gegen Kopenhagen holen müssen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Jetzt wird es sehr schwer."

Manchester City fährt Kantersieg ein, Leipzig verliert

In der Dortmunder Gruppe rangiert Kopenhagen allerdings vorerst nur auf Platz zwei, nachdem die U19-Auswahl von Manchester City am Dienstagvormittag einen 5:1-Kantersieg beim FC Sevilla eingefahren hatte.

Die Engländer gerieten zunächst durch das Tor von Diego Hormigo (14.) in Rückstand, kurz vor der Pause sorgte jedoch Carlos Borges (44.) für den Ausgleich. Adedire Awokoya-Mebude (53.), Will Dickson (75.) und erneut zweimal Carlos Borges (88., 96.) brachten Manchester City anschließend auf die Siegerstraße.

In der Gruppe F trat derweil mit RB Leipzig ein weiterer Bundesligist in der Youth League an. Die Sachsen unterlagen am ersten Spieltag dem ukrainischen Vertreter Schachtar Donetsk mit 0:2 (0:1). Der schottische Klub Celtic FC empfängt derweil Real Madrid.