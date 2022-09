"Wucher": Bier-Ärger beim FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Beim FC Bayern sorgen nicht nur die drei Remis in Folge in der Bundesliga für getrübte Stimmung bei den Fans. Auch die gestiegenen Bierpreise stoßen den Anhängern der Münchner sauer auf.

Zur neuen Saison hat der FC Bayern die Bierpreise in der Allianz Arena um 17 Prozent angehoben. Im Vorjahr zahlten die Zuschauer noch 4,70 Euro für 0,5 Liter Bier. Aktuell liegt der Preis bei 5,50 Euro.

Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart, bei dem der FC Bayern nicht über ein 2:2 hinauskam, machten die Fans des deutschen Rekordmeisters ihrem Frust über die Preiserhöhung nun Luft.

"Gut, besser, Wucher: Bierpreisbremse jetzt!", stand auf zwei Bannern in der Südkurve - eine Botschaft in Anlehnung an den Slogan von Bayern-Sponsor Paulaner (Gut, besser, Paulaner).

Auch der Preis für eine Stadionwurst wurde in München in die Höhe getrieben. Fünf Euro zahlen die Zuschauer mittlerweile für eine Bratwurst.

Damit ist der FC Bayern sowohl im Bier- als auch im Wurst-Ranking Spitzenreiter in der Bundesliga. In keinem anderen Stadion kostet das "Stadion-Gedeck" so viel wie beim deutschen Rekordmeister.

Billigstes Bier beim VfL Bochum

Zum Vergleich: Das billigste Bier gibt es beim VfL Bochum (4,30 Euro für 0,5 Liter). Beim BVB kostet der Halbe 4,70 Euro. Auch bei Werder Bremen müssen die Fans 5,50 Euro für das beliebte Kaltgetränk blechen.

Beim Preis für die Stadionwurst kann aber kein anderer Bundesligist mithalten. Die zweitteuerste Wurst gibt es beim 1. FC Köln für 4,10 Euro. Am billigsten gibt es den Snack beim 1. FC Union Berlin (3,00 Euro).

Eine weitere Erhöhung ist beim FC Bayern "Bild" zufolge aber nicht geplant. Der Caterer hatte Ende Juli bereits erklärt: "Auch wir konnten unsere Verkaufspreise leider nicht halten wegen bereits genannten Argumenten."