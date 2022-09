Überraschung: Neuer Job für Martin Hinteregger

IMAGO/Marc Schueler

Martin Hinteregger spielte sechseinhalb Jahre in der Bundesliga

Nur etwa drei Monate nach seinem Karriereende bei Eintracht Frankfurt hat Martin Hinteregger einen neuen Job. Der 30-Jährige, der weiterhin auf Amateur-Ebene seines Jugendvereins SGA Sirnitz kickt, übernimmt das Präsidentenamt eines österreichischen Drittligisten.

"Wir haben Neuigkeiten für euch", twitterte der SC Wiener Viktoria am Donnerstag. Dahinter verbarg sich die stolz präsentierte Information, dass der Drittligist den ehemaligen Profi Hinteregger für sich gewinnen konnte. "Habemus Präsi", freute sich die Wiener Viktoria auf Facebook.

Der Ex-Frankfurter, der im Sommer trotz seines laufenden Vertrages bis 2024 überraschend seine aktive Karriere beendet hatte, werde den Verein künftig "nach innen und außen präsentieren".

Wie kam es zu dem durchaus unerwarteten Deal? Hinteregger folgte einem Anruf seines Kumpels Christopher Seiler, einer Hälfte der Austropop-Band Seiler und Speer.

Der Sänger überzeugte den Fußballer in gemeinsamen Gesprächen mit Wiens Klub-Boss Roman Zeisel vom Engagement in der österreichischen Hauptstadt. Seiler selbst wird offizieller Markenbotschafter des Vereins.

Hinteregger trifft auf Stürmer-Legende Toni Polster

Trainiert wird der Sportclub seit nunmehr achteinhalb Jahren von Toni Polster. Der ehemalige Stürmer ging einst in der Bundesliga beim 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach auf Torejagd. Nach seiner aktiven Karriere übernahm der österreichische Rekordtorschütze das Präsidentenamt beim Kölner Amateurverein SV Weiden.

Den gleichen Weg vom Profi zum Funktionär schlägt nun auch Landsmann Hinteregger ein. Der 67-fache Nationalspieler soll nun dabei mithelfen, die Professionalisierung des aktuellen Drittligisten voranzutreiben.

Hinteregger hatte im Sommer seine Karriere beendet. "Ich habe mich sportlich in einer schwierigen Phase befunden: Meine Leistungen waren schwankend. Die Siege haben sich nicht mehr so gut angefühlt, dafür tat jede Niederlage doppelt so weh", erklärte der Verteidiger, der in der Bundesliga für Gladbach, Augsburg und zuletzt Frankfurt auflief.

Mit der Eintracht gewann der 30-Jährige in der vergangenen Saison die Europa League.