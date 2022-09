Nagelsmann wohl vor "Schicksalsspielen" beim FC Bayern

IMAGO/Eduard Martin

Julian Nagelsmann verlor mit dem FC Bayern in Augsburg

Julian Nagelsmann drohen beim FC Bayern nach der Länderspielpause offenbar zwei Schicksalsspiele - eins davon ausgerechnet gegen den BVB.

Die laufende Länderspielpause wird beim FC Bayern nach Aussage vom Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn vor allem dazu genutzt, "einige Dinge kritisch zu hinterfragen". Dinge, die in den letzten Wochen schief gelaufen sind beim deutschen Meister und dafür gesorgt haben, dass die Münchner erstmals seit 20 Jahren vier Bundesliga-Spiele nacheinander nicht gewonnen haben.

Wird dabei auch grundsätzlich über die Personalie Julian Nagelsmann diskutiert? Die Antwort darauf lautet fürs Erste: Nein. Noch am letzten Sonntag betonte Klubboss Kahn gegenüber Medienvertretern auf dem Münchner Oktoberfest: "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit anderen Trainern. Wir sind von Julian total überzeugt."

Kahn stellte dabei klar, dass es "nicht um Durchhalteparolen" gehe. Nach seiner Ansicht sei der FC Bayern "jederzeit fähig, wieder ganz nach vorne zu kommen".

Brüchiger Burgfrieden beim FC Bayern

Auf den zweiten Blick sind diese Aussagen des langjährigen Bayern-Kapitäns aber nicht mehr als ein Burgfrieden auf Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Nagelsmann wird in der aktuellen Länderspielpause die notwendige Zeit und Ruhe eingeräumt, die Ergebniskrise in der Bundesliga in den letzten Wochen vollständig aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Gegen die Champions-League-Klubs Bayer Leverkusen (30.09.) und Borussia Dortmund (08.10.) stehen dem Tabellenfünften dann allerdings extrem richtungweisende Bundesliga-Partien bevor, die sich durchaus als Endspiele für den 35-jährigen Cheftrainer des FC Bayern bezeichnen lassen.

"Schicksalsspiele" gegen Bayer Leverkusen und den BVB?

Auch "Bild"-Fußballchef Christian Falk meint in seinem Podcast "Bayern Insider", dass Nagelsmann noch "die Kurve kriegen" kann. Gleichwohl betonte er die Bedeutung der beiden "Schicksalsspiele" gegen Leverkusen und Dortmund.

In den kommenden Partien zuhause gegen Bayer Leverkusen und auswärts BVB haben die Münchner die Gelegenheit, aus eigener Kraft Wiedergutmachung zu betreiben und den fünften Tabellenplatz schnell wieder in Richtung Tabellenspitze zu verlassen.

Sollte der FC Bayern an den beiden genannten Hürden allerdings scheitern, könnte das gesamte Projekt mit Julian Nagelsmann als Cheftrainer endgültig infrage gestellt werden - auch auf der Chefetage.