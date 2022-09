Star des FC Bayern beim FC Barcelona gehandelt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Joshua Kimmich (r.) vom FC Bayern soll es (mal wieder) in den Fokus des FC Barcelona geschafft haben

Über 680 Pflichtspiele in den Knochen, alles gewonnen, was die Fußball-Bühne zu bieten hat und auf dem Rasen ein echter Leader: Kaum ein Spieler hat den FC Barcelona so geprägt wie Sergio Busquets. Mit 34 Jahren neigt sich die Karriere des Kapitäns aber langsam ihrem Ende entgegen. Bei der Suche nach einem Nachfolger soll Barca nun einen echten Hochkaräter ins Visier genommen haben.

Nach 14 Jahren bei den Profis des FC Barcelona endet der Vertrag von Sergio Busquets im Sommer 2023. Dass der Routinier sein Arbeitspapier noch einmal verlängert ist unwahrscheinlich. Der spanischen "Sport" zufolge strebt Busquets vielmehr an, seine Karriere in den USA ausklingen zu lassen.

Die Herausforderung, die "Schlüsselfigur" Busquets zu ersetzen, ist für Barca eigentlich unmöglich, urteilt "Sport", bringt dann aber doch einige Akteure ins Spiel, die die Fußstapfen des 137-fachen spanischen Nationalspielers durchaus ausfüllen könnten.

Zu den zwei besten Optionen zählt demnach Joshua Kimmich vom FC Bayern. Der 27-Jährige hat sicherlich das Vermögen, das Spiel des FC Barcelona zu prägen, hat seinen Kontrakt in München allerdings unlängst bis 2025 verlängert. Die Zeitung verweist zudem darauf, dass sich die Bayern nach dem wenig schmeichelhaften Gezerre um Robert Lewandowski als wenig kompromissbereiter Verhandlungspartner erweisen dürften.

Star des FC Bayern nicht die einzige Option

Eine Einschätzung, die den Nagel auf den Kopf treffen dürfte. Dass der FC Bayern seinen Leader nach Katalonien ziehen lässt, kann eigentlich ausgeschlossen werden.

Neben Kimmich traut man Rodri von Manchester City zu, Busquets zu ersetzen, leichter zu bekommen, ist der Spanier jedoch sicherlich auch nicht.

Weitere Optionen sind "Sport" zufolge "teure Youngster" wie Martín Zubimendi von Real Sociedad oder Sandro Tonali vom AC Mailand. Auch Chelsea-Altstar Jorginho könnte zumindest zeitweise die Lücke stopfen, die ein Abgang von Busquets reißen würde.

Vielmehr als wilde Spekulationen beinhaltet der Artikel zwar nicht, dass Barca Kimmich gerne unter Vertrag nehmen würde, dürfte allerdings zutreffen. Gerüchte um ein Interesse der Blaugrana am Deutschen geisterten immer mal wieder durch den medialen Äther.