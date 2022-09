Medien: BVB würde Bellingham-Ablöse drastisch senken

IMAGO/Moritz Mueller

Jude Bellingham vom BVB gehört zu den begehrtesten Spielern auf dem Markt

Zehn Spiele ist die Saison 2022/23 von Borussia Dortmund inzwischen alt, Jude Bellingham verpasste keine einzige Sekunde. Ein Umstand, der eindrucksvoll untermauert, dass der 19-Jährige inzwischen zu den wichtigsten Akteuren des BVB gehört. Das bleibt auch der europäischen Fußball-Elite nicht verborgen.

Dass vor allem die Spitzenklubs der englischen Premier League großes Interesse an Jude Bellingham vom BVB haben sollen, geistert seit Monaten hartnäckig durch die Medien. Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp flirtete sogar bereits offen mit dem Mittelfeld-Youngster.

Wenig verwunderlich ist daher, dass Liverpool einer der Vereine ist, der von der englischen "Sun" einmal mehr mit Bellingham in Verbindung gebracht wird.

Laut einen exklusiven Bericht der englischen Zeitung haben zudem Manchester City und Manchester United sowie der FC Chelsea ein Auge auf das BVB-Juwel geworfen. Bei ManCity soll man sogar "überzeugt sein", dass man den Transfer-Fight der Insel-Größen für sich entscheiden wird, heißt es.

Selbstbewusst geht dem Bericht zufolge aber auch Liverpool ins Rennen. Den Mannen von der Anfield Road wird am längsten Interesse nachgesagt, in der eigenen Wahrnehmung soll man sich daher in der Favoritenrolle sehen. "Er ist nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem mit diesem Spieler", kommentierte Klopp Mitte Juli bereits auf einer Medienrunde und ergänzte vielsagend: "Na ja, das ist auch das einzige Problem mit diesem Spieler!"

Manchester United müsste die Saison hingegen dringend unter den besten Vier abschließen, um überhaupt eine Chance zu haben.

BVB angeblich mit Interesse an einem City-Youngster

Neben den sportlichen Voraussetzungen muss für ein erfolgreiches Werben um Bellingham auch ein prall gefülltes Konto vorhanden sein, für die genannten Klubs dürfte das allerdings kein großes Problem sein. Zumal die "Sun" mit, aus Sicht der englischen Interessenten, guten Informationen aufwartet.

Wurde zuletzt kolportiert, dass Dortmund mindestens 150 Millionen Euro aufrufen wird, will das Boulevardblatt nun erfahren haben, dass der BVB "nur" knapp 90 Millionen Euro aufruft. Voraussetzung soll jedoch sein, dass die Summe mit einem Mal überwiesen wird.

Weiterhin enthüllt der Bericht, warum ManCity die besten Chancen haben soll. Die Citizens haben sich bereits häufig beim BVB bedient und pflegen demnach eine gute Beziehung zu den Schwarz-Gelben, das Geld spielt beim Scheich-Klub ohnehin gar keine Rolle und mit Erling Haaland wechselte im Sommer 2022 ein guter Freund von Bellingham ans Etihad Stadium. Haaland soll gegenüber Bellingham von City nach seinen ersten Wochen geschwärmt haben.

BVB mit komfortabler Position im Bellingham-Poker

Außerdem, so berichtet die "Sun", könnte ManCity-Youngster Liam Delap als Verhandlungsmasse in den Deal einfließen. Vor der Saison soll der BVB bereits bezüglich einer Leihe des jungen Angreifers nachgefragt haben.

Am Ende des Tages hat der Bundesligist allerdings das Heft des Handelns in der Hand. Bellingham ist noch bis 2025 an den BVB gebunden, betont gebetsmühlenartig, dass er sich wohlfühlt. Zuletzt hieß es sogar, das Talent könnte verlängern.