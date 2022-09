Neuer-Nübel-Vergleich "ein großer Fehler"

IMAGO/Mandoga Media

Alexander Nübel steht beim FC Bayern noch bis Sommer 2025 unter Vertrag

Da der Platz im Tor des FC Bayern felsenfest an Manuel Neuer vergeben ist, flüchtete Alexander Nübel im Sommer 2021 nach nur einem Jahr in München zur AS Monaco, wo er bis Ende der laufenden Spielzeit auf Leihbasis den Kasten hütet. Nach Startschwierigkeiten hat sich Nübel inzwischen zum absoluten Leistungsträger gemausert. Eine Expertin hat nun berichtet, was Nübel zum Auftakt noch ausgebremst haben könnte.

"Nübel wurde anfangs in Frankreich stark kritisiert. Und er machte einen unsicheren Eindruck", zitiert "Sky" die französische Journalistin und Frankreich-Expertin Margot Dumont. Man habe damals schlicht zu hohe Erwartungen in Nübel gesetzt, der direkt mit Manuel Neuer verglichen wurde.

Der Vergleich mit dem fünffachen Welttorhüter drängt sich Dumont zufolge allerdings überhaupt nicht auf: Die ehemalige Fußballerin spricht sogar von einem "großen Fehler, da Nübel nicht die gleichen Fähigkeiten mit dem Ball wie Neuer im Spiel hat".

Außerdem habe Nübel "einfach Zeit" benötigt, um sich in Monaco einzuleben. Nach knapp eineinhalb Jahren gestaltet sich die Situation hingegen grundlegend anders: "Heute ist das völlig anders. Er hat sich in dieser Saison sehr stark verbessert, riskiert weniger, spielt sicherer und ist zurzeit einer der besten Torhüter in der Ligue 1", schwärmt Dumont.

Rückkehr zum FC Bayern (vorerst) ausgeschlossen?

In zwölf Pflichtspielen kassierte Nübel 2022/23 bislang 17 Gegentore. Großen Anteil an den Gegentreffern haben allerdings die Pleiten gegen Lens (1:4) und Troyes (2:4). Ein großes mediales Echo erntete aber vor allem Nübels überragende Leistung beim 1:1 gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain.

Auch beim 1:0 gegen OGC Nizza, dem 2:1 gegen Olympique Lyon und dem 1:0 in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad war Nübel zuletzt der beste Mann auf dem Rasen.

In den Sternen steht derweil, wo sich Nübel künftig zu Großtaten aufschwingt. Zwar endet der Vertrag des 25-Jährigen in München erst im Sommer 2025, Nübel hat allerdings gegenüber dem "kicker" bereits klargestellt, dass er im kommenden Sommer nicht nach München zurückkehren wird, sollte ihm ein Platz auf der Bank drohen. Neuer steht jedoch nicht einmal im Ansatz zur Diskussion.