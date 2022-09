Beendet dieser Topstar die Sturm-Flaute beim FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Wagner

Kingsley Coman (l.) könnte bald in der Sturmzentrale auflaufen

Der FC Bayern hat ein lange nicht gekanntes Stürmerproblem. Von den Stammspielern sieht sich niemand als echte Sturmspitze, der einzige gelernte Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting kommt über seine Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinaus. Jetzt könnte sich für die Münchner intern eine neue Alternative auftun.

Nachdem der FC Bayern zum ersten Mal unter Cheftrainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga ohne Torerfolg geblieben war (0:1 beim FC Augsburg), wurde bis zuletzt eine ausführliche Fehleranalyse betrieben.

Vor allem die Frage, warum sich der Rekordmeister in der vordersten Sturmreihe plötzlich so schwer mit dem Toreschießen tut, wurde intensiv diskutiert. Es wird darüber nachgedacht, wer künftig neben dem bis zuletzt gesetzten Sadio Mané in der Sturmspitze auflaufen könnte.

Thomas Müller konnte als Stürmer nicht restlos überzeugen, auch Serge Gnabry kommt in seiner aktuellen Form wohl nicht für die Startelf in der vordersten Reihe infrage.

Coman bald in der Sturmspitze des FC Bayern

Vermehrt fiel zuletzt der Name Kingsley Coman, wenn es um neue Ansätze auf den Stürmer-Positionen geht. Der 26-Jährige ist beim FC Bayern in der Regel auf den offensiven Flügeln im Einsatz. Nach Informationen des "kicker" soll sich der französische Nationalspieler aber "gut vorstellen" können, es als alleinige Sturmspitze oder als Partner neben Sadio Mané zu versuchen.

Coman könnte sich demnach als Übergangslösung vorstellen, als Mittelstürmer für den deutschen Rekordmeister auf Torejagd zu gehen. Als großer Knipser ist der gebürtige Pariser bislang in seiner Profi-Karriere nicht in Erscheinung getreten. In 161 Bundesliga-Spielen für den FC Bayern traf er bisher 31 Mal.

Unvergessen bleibt das Kopfballtor von Coman im Champions-League-Endspiel 2020 gegen Paris Saint-Germain, mit dem er seinen Farben den Titel in der Königsklasse bescherte.