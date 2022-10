Fußball, Handball, Formel 1 und andere Sportarten live im Internet und auf dem Fernseher sehen

via www.imago-images.de

Sportereignisse lassen sich bequem von Zuhause live mitverfolgen

Der Lieblingsverein spielt und es herrscht weder Zeit noch Möglichkeit, das Spiel vor Ort live zu sehen? Damit ist jetzt Schluss! Live-Streaming von Sport ist kein Hexenwerk und lässt sich nahezu überall nutzen.

Vorteile des Live-Streamings von Sportveranstaltungen

Die Vorteile des Live-Streamings von Sportveranstaltungen sind zahlreich. Zunächst einmal ist es eine großartige Möglichkeit, um den Sportfans die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsmannschaft oder ihr Lieblingsereignis live zu verfolgen, selbst wenn sie nicht vor Ort sein können.

Ebenso bietet das Live-Streaming die Gelegenheit, das Spiel noch einmal genauer zu analysieren und dadurch die taktischen Finessen der Mannschaften und Spieler besser zu verstehen. Auch für die Spieler selbst ist das Live-Streaming eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich die Spiele der Konkurrenz anzusehen und so die eigenen Fähigkeiten stetig zu verbessern.

Nachteile des Live-Streamings von Sportveranstaltungen

Die Wahrheit ist, dass es beim Live-Streaming nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile gibt. Zu den Nachteilen des Live-Streamings von Sportevents gehört, dass die Qualität oft nicht so gut ist wie bei einer regulären Übertragung im Fernsehen. Außerdem kann es vorkommen, dass der Stream mitten in der Action abbricht oder ruckelt. Das kann sehr frustrierend sein und die Freude am Spiel verderben.

Oft liegen die lästigen Ruckler aber an schlechten Streaming-Anbietern, einer mangelhaften Internetverbindung oder unpassender Hardware.

Welche Voraussetzungen benötigt ein ruckelfreies Live-Stream-Erlebnis?

Ein ruckelfreies Live-Stream-Erlebnis hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst muss die Bandbreite des Nutzers ausreichen, um das Video in Echtzeit abspielen zu können. Weiterhin muss der Stream selbst stabil sein und eine hohe Qualität aufweisen.

Wer einen Live-Stream ansieht, der ruckelt oder nicht flüssig läuft, kann das an einer schlechten Internetverbindung liegen. In diesem Fall sollte zunächst versucht werden, den Stream über ein anderes Netzwerk oder Gerät abzuspielen.

Wird der Stream jedoch über eine stabile Internetverbindung ansehen und ruckelt immer noch, kann das an den Servern des Anbieters liegen. In diesem Fall ist warten und hoffen angesagt. Viele kostenlose Anbieter präsentieren Sport auf weniger guten Servern – verständlich, denn wo keine Einnahmen generiert werden, kann nicht auf neuste Technik gesetzt werden. Kostenpflichtige Streaming-Anbieter hingegen bieten in der Regel Live-Streams, die wirklich genossen werden können.

Wo kann Sport live gestreamt werden?

Sportevents live zu verfolgen, ist für viele Fans unerlässlich. Leider ist das nicht immer einfach, da viele Übertragungen exklusiv nur auf Pay-TV oder bestimmten Websites und Apps zu sehen sind. Um die Suche etwas zu erleichtern, gibt es hier eine kleine Übersicht zu Anbietern, die Live-Events ausstrahlen.

Eine weitverbreitete Möglichkeit ist die Nutzung von Live-Streaming-Diensten wie DAZN oder Sky Ticket, um Sportereignisse live zu streamen. Diese Dienste bieten in der Regel eine Reihe von verschiedenen Sportarten und Veranstaltungen an, sodass für jeden etwas dabei ist. Ein weiterer Vorteil dieser Dienste ist, dass sie in der Regel auch auf mobilen Geräten genutzt werden können.

Mittlerweile bietet auch YouTube einen Live-Streaming-Service an, über den auch Sportveranstaltungen gestreamt werden können. Allerdings gibt es hier keine Garantie, dass alle Spiele und Events übertragen werden.

Auch die Formel 1 kann live gestreamt werden

Ebenfalls gern gebucht ist das WOW Live-Sport Paket für MagentaTV von der Telekom, über das sich unter anderem die Bundesliga, die Premier League oder auch die Formel 1 live ansehen lassen.

Was kostet das Live-Streaming von Sport?

Das Live-Streaming von Sport kann kostenlos oder gebührenpflichtig sein. In der Regel ist das Live-Streaming von Sportevents jedoch kostenpflichtig, da die Veranstalter die Rechte an den Übertragungen haben.

Die Kosten für das Live-Streaming von Sportevents variieren je nach Anbieter und Event. In der Regel sind die Kosten für das Live-Streaming von großen Sportevents wie der Fußball-Bundesliga oder der Champions League höher als die Kosten für das Live-Streaming von kleineren Sportevents.

Auch wenn mehrere Sportarten verfolgt werden, kann der Preis schnell in die Höhe schießen. Die Preise fürs Live-Streaming liegen im Schnitt zwischen zehn und dreißig Euro – je nach Anbieter und Paket.

Praktische Tipps für das Streamen von Sport

Wer Sport live streamen möchte, sollte diese Dinge beachten:

Zunächst einmal sollte sichergestellt sein, dass eine gute Internetverbindung besteht. Die meisten Sportstreaming-Dienste erfordern eine mindestens 3G-Verbindung, um reibungslos zu funktionieren. Wer also nicht über eine stabile WiFi-Verbindung verfügt, hat eventuell das Problem, dass das Streamen von Sportevents unterbrochen wird oder die Qualität des Streams suboptimal ist. Hier gibt es weiterführende Tipps bei einem ruckelnden Live-Stream.

Zusätzlich sollte sichergestellt sein, dass ausreichend Speicherplatz auf Endgerät vorhanden ist. Viele Sportstreaming-Dienste ermöglichen es, Events herunterzuladen und offline zu sehen. Dies kann jedoch viel Speicherplatz in Anspruch nehmen, insbesondere wenn in HD- oder 4K-Qualität gestreamt werden soll.

Bevor der Versuch gestartet wird, ein Sportevent zu streamen, sollte außerdem geprüft werden, ob der Dienst, der verwendet werden soll, im gewünschten Land verfügbar ist. Viele dieser Dienste sind geogeblockt und können nur in bestimmten Ländern genutzt werden. Wer also versucht, einen Dienst zu nutzen, der nicht im Wunschland verfügbar ist, wird es wahrscheinlich nicht hinbekommen.

Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, diese Blockaden zu umgehen. Eine davon ist es, einen VPN-Dienst zu verwenden.

Mit einem VPN wird die IP-Adresse geändert und so vorgeben, in einem anderen Land zu sein. Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland übrigens völlig legal. Dadurch kann auf geogeblockte Inhalte zugegriffen und sportliche Veranstaltungen live gestreamt werden – selbst wenn der Dienst normalerweise nicht verfügbar ist. Das ist bei guten Anbietern allerdings mit weiteren Kosten verbunden, denn kostenlose VPNs können gefährlich sein.